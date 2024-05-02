焗爐煮食用錫紙、牛油紙唔環保？加熱隨時釋出毒物！化學博士K Kwong首選3款容器代替烤焗紙

不少人習慣用牛油紙墊著食物進行加熱或烹煮，除了不環保外，這些紙有可能在加熱過程中釋出有毒物質，危害健康和環境。化學博士K.Kwong拆解2種常見煮食紙，兩者皆不建議使用，反而推薦另一種更環保、健康的方法，讓大眾參考。

化學博士K Kwong（鄺士山）昨（29日）在其Facebook專頁發文，指近日公眾就環保議題議論紛紛。不少人使用焗爐烤焗食物時，會同步使用即棄牛油紙或錫紙墊住食物。K Kwong提出，

你知唔知用焗爐焗嘢，用乜紙先對自己、對地球好呢？

錫紙碳足印超高 牛油紙難分解

就錫紙來說，K Kwong指「錫」紙其實是鋁製的，由礦石以千度高溫電解而成，故此製作錫紙會有很高的碳排放。他解釋，這種化學物質一旦與酸性和鹼性食物接觸，會釋出毒素摻入食物，指「鋁離子吸入身體會傷腦」，故此不建議使用。

另外，使用牛油紙對人和環境造成的傷害亦是不相伯仲。K Kwong指，牛油紙是先用有毒的鋅化合物浸泡過的木漿紙，然後表面再加上一層矽膠（Silicone）而成，目的是為了防止烤焗食物時出現「黐底」的情況。K Kwong指，兩種焗烤紙同樣是一次性，且前者在製作過程中會釋放很高的碳足印；而後者的矽膠塗層則難以被分解，兩者同樣有機會在加熱過程中釋出毒物摻入食物，若無意中吃下，長遠對人體健康有影響。

首選瓦碟、不銹鋼碟、搪瓷塗層烤盤

對此，K Kwong建議可使用「瓦碟、不銹鋼碟或焗爐本身個搪瓷塗層tray（烤盤）」，或者玻璃容器來承載加熱食物皆可，會更環保安全。他亦另外提醒，使用瓦碟承載加熱食物時，他個人會盡量選擇用白色的，以防碟上的顏料塗層或會因加熱後脫落；而選擇不銹鋼碟時則選用304不銹鋼。他補充，如果食物在烹調時會釋出較多油份，使用錫紙一同烹煮是沒有問題的。

K.Kwong拆解2大常用烤焗紙

錫紙

● 「錫」紙是鋁製

● 製作錫紙有很高的碳排放

● 與酸性和鹼性食物接觸，釋出毒素（鋁離子）摻入食物

X 不建議使用（*除油份較多的食物可放心使用）

牛油紙

● 用有毒的鋅化合物浸泡過的木漿紙

● 表面再加上一層矽膠（Silicone）而成

● 矽膠塗層難分解

X 不建議使用

K.Kwong推介：瓦碟、不銹鋼碟、搪瓷塗層烤盤

● 瓦碟：選擇白色爲佳

● 不銹鋼碟：首選304不銹鋼

● 或以玻璃容器承載食物加熱

資料來源：化學博士 KKwong

耐腐蝕首選300系、18／8或18／10

不銹鋼廚具十分普及，但不銹鋼用料亦有等級之分，到底選購不銹鋼廚具或餐具時，可以如何分辨？據消委會資料指出，不銹鋼廚具均印有數字編碼，背後代表這些不銹鋼的元素比例及特性。消委會《選擇》月刊表示，標示3XX、18／8或18／10的用具，其耐腐蝕程度較佳，而標示4XX 的系列耐銹性會較差。

轉載自晴報