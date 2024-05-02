流感高峰期 │ 春夏轉季流感活躍！中醫：益肺可提升正氣驅走病邪！10款湯水食療預防流感增強抵抗力！按體質揀啱自己防流感茶

正值春夏季流感高峰期，流感活躍程度處於高水平，而近兩至三星期在醫管局普通科門診，錄得上呼吸道感染個案有上升趨勢。為此，小編整合了數款可幫助養肺、預防流感的食療湯水，大家不妨參考一下。

1. 滋潤湯水緩咳嗽

不同的體質亦有不同抗病能力，當中以肺氣虛、表虛的人較容易傷風感冒。註冊中醫師許懿清指出，中醫認為「正氣內存，邪不可干」，意指一個人的正氣足夠，抗病能力便會較好，感冒傷風等病邪便難以入侵，就算患感冒也會快些痊癒。

除了找中醫師調理外，也可煲一些滋潤湯水，例如西洋菜陳腎羅漢果煲瘦肉、南北杏雪梨水等；正宗非洲海底椰有清肺化痰功效，寒咳或熱咳人士也適合。她推介以下養肺益氣湯水：

益肺保健茶



材料

‧北芪2錢

‧大棗2枚

‧防風3錢

‧菊花1錢

‧甘草1錢

‧水1200毫升



功效

可益氣固表，健脾養肺，有助身體對抗病邪及預防疾病。



做法

全部材料加水以大火煮滾後，改文火煮30分鐘即成。

龍脷葉蜜棗瘦肉湯

材料

‧龍脷葉3錢

‧蜜棗5粒

‧黨參半両

‧陳皮一細塊

‧瘦肉1斤

‧水2500毫升



功效



可清肺化痰補氣養脾，可改善肺熱、喉涸等問題，有助減少傷風咳嗽症狀。



做法



全部材料加水以大火煮滾後，改文火煮60分鐘，加鹽調味即成。



資料來源：註冊中醫師許懿清

2. 不同體質防流感茶

為預防流感，可針對以下不同體質，烹製飲用4款簡易流感茶，增強抵抗力。





體質平和



材料：菊花3克、薄荷3克、蘇葉3克



做法：沸水1杯浸泡代茶





體質偏熱(經常感到身體發熱)



材料：桑葉3克、菊花3克、蘆根10克



做法：沸水1杯浸泡代茶





體質濕熱(身體發熱、身體酸軟、消化不良)



材料：赤小豆15克、綠豆15克



做法：清水兩碗煲成1碗、溫服





體質偏濕(容易出暗瘡、疲倦、大便黏稠)



材料：白扁豆9克、木棉花12克、生薏米20克



做法：清水兩碗煲成1碗、溫服



資料來源：醫管局



註：每周服2至3次，流感高峰期每周3至5次，應在中醫指導下服用

3. 潤肺止咳驅風散寒

註冊中醫師楊明霞曾表示，在中醫角度，身體較寒的人應多吃溫性食物，而熱底的人應多吃清熱的食物，達至調理身體的效果，才能強壯身體，預防流感。

楊醫師為大家提供三個防流感食療：

鮮百合粥

材料



‧鮮百合2-3個

‧銀杏5錢

‧薏仁5錢

‧小米及糙米，視乎個人口味而加



功效



鮮百合有潤肺止咳的功效，煮成粥進食可以令人更有胃口，適合易有燥熱及咳嗽的人飲用。



做法



此粥只需煮半小時，而小米及糙米的比例則可就個人口味調節，如果喜歡吃較有咬口的粥，可以多加糙米。



資料來源：註冊中醫師楊明霞

無花果豬𦟌湯

林料



‧豬𦟌半斤

‧無花果2粒

‧南北杏各3錢

‧生薑3片

‧紅棗5粒



功效



無花果具有清心潤肺的功效，加上生薑驅寒及紅棗補血的效果，能為身體較虛的人士補氣，特別適合女性飲用，燉煮時間為兩小時。

蔥白薑水

材料



‧蔥白3段

‧薑2片



功效



蔥白及薑均有驅風散寒的效果，現代藥理更指蔥有抗菌及輕微袪痰作用，兩者一起煮可使機體發汗，表邪隨汗出而解。



做法



1.不要只以熱水泡，最好直接以開水煮。

2.蔥白與薑的有效成份在其芳香，如果「翻煲」會失去效果。

3.以上三款食療應每週吃兩至三次。



資料來源：註冊中醫師楊明霞

4. 潤肺強身防病

註冊中醫師梁尹倩（Cinci）曾指出，中醫理論認為，肺氣弱的人容易感染上呼吸道疾病，因為肺的位置相對於其他臟腑高，是身體抵禦外邪的第一道防線。再者，「肺主一身之氣」，養好肺功能有助提升體內正氣。當身體有足夠正氣，邪氣就不能乘虛而入，所以宜適量飲用有強肺、潤肺功效的湯水。

粟米蓮藕海底椰淮山湯

材料



‧粟米2根

‧蓮藕2至3節

‧鮮淮山1根

‧海底椰20克

‧南杏15克

‧腰果40克

‧無花果2枚



功效



補脾養胃，有益肺氣，強身防病。



做法

1. 洗淨所有材料，粟米去衣留鬚切段；蓮藕去皮切塊；鮮淮山去皮切段備用。

2. 在鍋中加入2500毫升水，放入全部材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮1.5小時，最後下鹽調味即可。

食材小貼士

海底椰性寒，具化痰止咳、滋陰潤肺、除煩清熱的功效，是源自非洲塞爾群島的一種特有棕櫚，以中醫入藥來說，非洲海底椰是為正宗。



資料來源：註冊中醫師梁尹倩

轉載自晴報