流感高峰期 │ 新冠、甲型流感、乙型流感個案升，中醫處理發燒先驅風寒！「預防感冒飲」有助通陽發汗，感冒初起啱飲

「近日感染新冠的個案上升，還有甲流和乙流呢。身邊不少人感冒，發燒又反覆。」Lilian說。

「中醫角度，不論是新冠、甲流，還是乙流，都要辨證論治，除了看病邪的種類，如寒、濕，還有正氣狀況，自身免疫力，因此中醫處方都是度身訂造的。」我說。

「小孩子感冒，其中一個症狀是發熱，一發燒，家長就慌了。」Lilian說。

「其實孩子的成長過程，各個系統在不斷發育、完善。英語有句話叫 try and error，是用來解決問題、獲取知識的常見方法。孩子是『純陽之體』，體質較單純，例如受寒後，很易有反應，身體立即啟動自我保護機制。有時也會反應過激，身體要學習，到了成人，不會容易發高熱了。當然，感冒也有危重時候，就是邪陷心包，有機會致命。患者除了高熱，還有神昏，即神智不清，這時要加倍留意。否則，照顧者只需觀察患者狀況，不要過分擔心，以免方寸大亂。」我說。

「發燒應如何做？」Lilian問。

「無論大人或小孩，感冒都可能有發熱症狀。身體為甚麼會發熱呢？大家留意一下，發熱時通常沒有汗。試想想，家中的窗戶緊閉，室內氣溫會否上升？這時應用滅火器嗎？加冰嗎？」我問。

「開窗不就好了？」Lilian疑惑道。

「對的！那就要思考為甚麼窗戶會突然緊閉？因為風寒襲表，我們感覺寒冷，雞皮疙瘩，表皮收縮。所以要開窗，先要驅風寒。如果只用了滅火器，室內依舊空氣不通，轉眼溫度又會上升。

沒有理會原因，只著眼室內氣溫，花九牛二虎之力去降溫，往往事倍功半。留意一下，患上感冒，動輒退熱，這些孩子會變後沒胃口，就是脾虛，脾虛易生痰，需要更長的時間才能恢復。」我說。

「說來也是，有些人退燒後咳了很久，胃口也差。」Lilian說。

「所以，因為外在風寒，所以窗戶關上，室內溫度上升。要解決問題，外在環境要和暖。所以我常常提醒感冒患者，盡量少開冷氣。

下一步要開窗，開窗在我們人體，就是開毛汗，毛孔張開，通過汗液把體內垃圾排走，同時降體溫。

不過開窗要用力的。若氣不足，則不能開窗了。所以中醫一向重視脾胃，脾胃強壯才有氣去打仗。我們有辛溫解表的中藥，如桂枝、麻黃、生薑等。若不熟中藥怎辦？一般人在家也有方法應對的。還記得小兒太平湯嗎？稍為變一下，把艾葉改成葱白，則成了預防感冒飲了。情況輕微的，或低熱者，服後微微汗出，則可痊癒。

葱白是京葱白色的部分，京葱煮熟了之後比起青葱帶多少少甜味。葱白性溫，味辛，入肺、胃經，有發汗解表，通陽散寒，驅蟲，解毒的功效。

預防感冒飲有通陽發汗，解表散寒的作用，可以預防感冒，又或感冒初起，都可服用，大人小孩都可。」我說。

「太好了，若假期生病，也有方法應對。」Lilian說。

「還要吃粥或米飯，脾胃才能消化。預防勝於治療，平日要多曬太陽，少開冷氣，避免受寒，身體才會強壯，就算生病了也快痊癒。」我說。

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