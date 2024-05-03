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人格定義 │ 28歲女控制慾強，8大行為嚇走男友！嚴重焦慮型依戀人格因為原生家庭影響？專家教3招提升自我安全感
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人格定義 │ 28歲女控制慾強，8大行為嚇走男友！嚴重焦慮型依戀人格因為原生家庭影響？專家教3招提升自我安全感

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【前度／男朋友／依戀型人格／恐怖情人／控制狂】兒時的成長背景對於日後待人處事有很大影響。一名28歲女生在戀愛路上屢次碰壁，因為性格問題難以維繫愛情關係，最終失敗收場。回望當初，她明白這些都是原生家庭的影響，造成「依戀型人格」。

 

　　該名28歲女生在社交平台Dcard分享以往的感情史，坦言因為性格問題，難以維持長久關係。女事主指，過往曾經有4任前度，關係最長是兩年半，最短只有半年。她與現任男朋友經常因為小事吵架，這次亦不例外，但冷靜下來後開始反省自己，發現自己有「嚴重的焦慮型依戀」人格，經常遇到同樣的感情煩惱：

 

　　就是在親密關係的患得患失，很耗損自己的情緒，也讓另一半感到壓力很大……我這幾年一直很想「改變」自己的焦慮依戀，但總是一次次失敗。

 

　　女事主欲尋求網民意見，公開自己8個依戀情人的行為：

 

　　1. 控制慾強：無時無刻想知道男友行蹤，凡事以自己為先。需要男友與自己隨時保持聯繫：早、午、晚、出門、回家都要報備。

 

　　2. 須即時回覆短訊：男友在非工作時間，訊息回覆間隔須維持在10-20分鐘內，不然女事主會覺得很焦慮且開始胡思亂想，「覺得對方有空為甚麼沒有回訊息」，「是不是因為我不夠重要，所以被排在後面」。

 

　　3. 反常行為引起關注：女事主會想故意不回訊息、電話、讓對方吃醋，或其他反常行為來獲得對方關注；直言「如果沒有成功得到對方關注，就覺得對方不愛我，要把我拋棄丟下了」。

 

　　4. 欲擒故縱，逼對方先做主動：女事主與男友吵架時，若對方不主動聯絡自己會讓她非常焦慮和痛苦，故此她會故意開啟勿擾模式或關網路，一方面逃避對方，但又會忍不住「一直打開來確認」。

 

　　5. 對男友一舉一動過分敏感：不論是文字、反應、表情、情緒，女事主對於男友的一舉一動都很敏感，動輒會覺得被質疑、責怪，甚至容易有被人拋棄的念頭，或覺得自己不夠好等自我形象低落的情緒。

 

　　6. 用方法博取男友同情和關心：不時用生病、受傷、裝可憐等方式或藉口博取男友同情和關心，希望對方可以照顧自己。

 

　　7. 過度黏人：有時約會後男友送回家，女事主表現出過分不捨，甚至曾經「在車上捨不得到落淚」。

 

　　8. 情緒勒索的溝通方式：每次吵架會下意識地用情緒勒索的語言來跟對方對話，例如：「所以你是在怪我嗎? 」、「所以你的意思就是都是我的問題。」、「沒關係，那你不要愛我了啊，這樣比較輕鬆」。這些字句衝口而出，女事主事後會感到後悔。

 

容易被情緒主導 失控衝動造成傷害

 

　　女事主意識到自己焦慮的問題日益嚴重，更開始影響與現任男友的關係，男友曾對此表示「心很累」。她與男友拍拖9個月，自己亦開始出現負面情緒和想法，不斷內耗：

 

「唉，我果然不適合談戀愛」、

「我又成為帶給別人壓力的人了」、

「我又讓跟我在一起的人覺得很累了吧」、

「我是不是根本不適合在親密關係裏」。

 

原生家庭導致長大後情緒不穩

 

　　女事主理性上是知道這些行為會讓對方難受，而且是不必要的，但情緒湧至時，她總會失控地發洩情緒。而回想過去，她意識到這種缺乏安全感的感覺是源於原生家庭的影響。

 

　　我下意識的想用這類的表達方式，來取得對方的愛，內心很害怕被丟下或得不到愛……我覺得，這世界真的好累，我好想暫時離開休息一下。

 

　　帖文下不少網民感同身受，指自己同樣有這些經歷，因為缺乏安全感而經常會讓旁人感到壓力。有留言鼓勵女事主好好與自己共處，指內心的小孩終有一天會被治癒，不用過分焦急。

 

3大方式提升自我安全感

 

　　根據基督教聯合那打素社康服務資料指出，焦慮型依附者會透過比較主動的方式去爭取愛。與別人互動時，他們會表現得較為隨和，較容易迎合別人的需求，盡量減少人與人之間衝突。因為衡突會令內心不相信自己的他們覺得自己做得不好，感到被拒絕，感到焦慮不安。反之，迎合別人可以讓他們與別人維持良好的關係，從而在關係中得到被看見及被愛的感覺。久而久之，他們會習慣無止境地滿足他人的需求，但如果未能以此得到別人的回饋，他們會感到更加焦慮不安，繼而影響他們與人的人際互動。

 

　　焦慮型依附的改善可以從建立自己的安全感開始。安全感其實是自我給予的，別人可以提供的安全感是具不確定性的。可以考慮以下方式建立並提升自己的安全感：

 

● 請多欣賞自己的優點

● 嘗試一些不太相信自己可以做到或具挑戰性的事情

● 相信自己是有價值的，是值得被愛的。即使有不如意，即使得不到想要的回饋，並不代表自己不值得被愛。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#拍拖#分手#夫妻之道#網絡熱話#愛情#壓力#治療#精神心理#依戀型人格#焦慮#原生家庭#恐怖情人#安全感#精神科
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