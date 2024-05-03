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全球逾1/4人運動量不足！英國最新研究：一個超簡單運動習慣可減死亡率24%、死於心血管病風險降39%！
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全球逾1/4人運動量不足！英國最新研究：一個超簡單運動習慣可減死亡率24％、死於心血管病風險降39％！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【運動／運動量／行樓梯／死亡風險／心臟健康／心血管疾病】不少都市人都有缺乏運動的問題，上班長時間久坐對身體更是有害無益。不過要改善健康亦不困難，英國一項最新研究就顯示，只要改變日常生活一項習慣，每天以行樓梯取代搭電梯，就能有效保護心臟健康，死亡風險更可以降低超過2成。

 

　　該項研究由英國東安格利亞大學（University of East Anglia）研究團隊負責，其成果於歐洲心臟學會日前在希臘雅典舉行的「預防心臟病」大會上率先發表。團隊指出，心血管疾病在很大程度上可以透過運動等活動來預防，然而全世界有超過四分之一的成年人運動量都未達建議值；因此，他們希望透過研究確認，如果將「行樓梯」當作一種運動，是否能夠在降低心血管疾病發生率與早逝風險方面發揮作用。

 

　　研究人員針對此前發布的9項相關研究進行大規模分析，一共涉及超過48萬名參與者，當中超過一半為女性，追蹤時間長達14年。這些參與者的年齡介於35歲至84歲，無論是身體健康、有心臟病史，抑或曾經心臟病發的人士均納入研究範圍，至於行樓梯的速度及行多少層樓的樓梯就未有設限。

 

　　而根據研究結果，與不行樓梯的人相比，行樓梯可以讓全因死亡風險降低24%，死於心血管疾病的風險更可降低39%。此外，研究亦證實行樓梯能有效降低患上心臟病、心臟衰竭、中風等心血管疾病的風險。

 

　　對此，身為研究作者之一的Sophie Paddock博士就表示：

 

　　即使是短暫的身體活動，也會對健康產生有益的影響，而短暫地行樓梯應該是一個可實現且能夠融入日常生活的目標。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#治療#運動#醫生#英國#健康研究#死亡風險#長壽#心臟病#心血管病#行樓梯#心臟科#中風
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