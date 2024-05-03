男子大雨後赤腳戶外工作染惡疾！除了頭痛高燒還有這些症狀！醫生：感染嚴重可致死亡！雨季切勿做兩件事

大雨過後路上難免出現積水，但切忌隨便接觸，否則隨時有可能染上惡疾。海南澄邁一名40多歲的男子早前在雨天過後下田工作，之後出現不適，到醫院接受檢查結果發現染上「鈎端螺旋體病」（鈎體病），甚至因為病情危重而需要入住深切治療部（ICU）。醫生提醒，嚴重的鈎體病會出現黃疸、腎功能不全及出血等症狀，雖然發病率不高，但致死率卻高達5至7成。

綜合內地媒體報道，該名男子在大雨過後赤腳下田工作，蹚了田裏的污水之後出現發燒、頭痛、小腿疼痛等不適症狀，於是到海口市人民醫院就診。該院急症室副主任醫生吳鵬為他進行檢查後，發現他患上鈎體病，他表示患者就醫時已經發燒一天，更一度因病情危重而入住ICU，所幸經過治療後，症狀已經全部消失。

患者腿上沒有明顯的傷口，但患者本身有糖尿病，抵抗力比較低下。

到底甚麼是鈎體病？吳鵬就解釋，鈎體病是由致病性鉤端螺旋體所引起的急性動物性傳染病，典型症狀為高燒、頭痛、眼結膜充血、小腿痛等。他指出，鈎端螺旋體大多寄生在老鼠、豬、狗等動物身上，可以透過動物的糞便污染人類的水源，而當人的免疫力低下或皮膚有破損時，接觸到污水就容易感染。

感染嚴重可致死亡

而根據本港衞生防護中心資料，「鈎端螺旋體病」是一種由鈎端螺旋體屬細菌引起的疾病，可感染人類和動物。它可在淡水、潮濕的土壤、植物和淤泥存活很長；而大雨後的洪水有助細菌散播。

其潛伏期為2至30天，一般約為5至14天。而病徵包括發高燒、嚴重頭痛、冷顫、肌肉疼痛和嘔吐，亦可能出現黃疸、紅眼、腹痛、腹瀉或出疹等症狀。若不及早治理，可出現致命性的腎臟、肝臟、腦部、肺部或心臟感染，恐致死亡。

吳鵬又分享另一宗病例，表示自己2023年7月曾經接診一名50多歲的男子，當時暴雨後路面上有積水，而對方腿上有傷口，蹚了污水之後同樣出現發燒、頭痛、小腿疼痛等症狀，持續3天高燒40℃後求醫，因為病情嚴重而入住ICU。

接診後，吳鵬發現這名男子眼結膜充血，於是為他做了血液培養和血液基因定序，結果發現為鈎端螺旋體感染，亦即鈎體病。

他藉此提醒，下大雨後要小心路面積水，如果腳上、腿上有傷口就應該避免蹚污水，盡量繞行；下田工作亦要小心，盡量穿水鞋，因為鈎端螺旋體容易潛藏在被動物糞便污染的積水裏。此外，他又建議民眾加強鍛煉，提高自身抵抗力，一旦在接觸污水後出現發高燒的情況，就要及時到醫院就醫。

颱風雨季後2件事不要做

1. 不要打赤腳或穿拖鞋清理積水

據台灣疾管署，千萬不要赤腳或穿拖鞋走在泥地上，清理家園時應穿雨靴，並戴上防水手套及口罩。

2. 不要飲生水

要徹底煮沸水後再飲用。如果食物泡過水，或解凍了很久就請勿食用。倘若居家環境水浸後，最好用含氯漂白水稀釋100倍後，再擦拭所有家具，及清潔居家環境。

轉載自晴報