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糖尿病症狀 | 14歲女確診患糖尿病！竟與三餐飲食有關！營養師：提防6大零食陷阱！超慢跑可逆轉糖尿病？
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糖尿病症狀 | 14歲女確診患糖尿病！竟與三餐飲食有關！營養師：提防6大零食陷阱！超慢跑可逆轉糖尿病？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　糖尿病與飲食習慣息息相關。台灣一名14歲少女，因家長工作忙碌而忽略了日常三餐飲食，導致少女罹患第二型糖尿病，令媽媽感到崩潰，「是不是我害了她？」。

 

　　台灣營養師高敏敏在節目《醫師好辣》中分享病例，指曾經有一位媽媽帶14歲的女兒前往就診，結果竟被診斷患有「第二型糖尿病」，需要進行藥物治療，而且女孩的糖化血紅蛋白已高達12至13%（一般正常值在4.0至5.6%之間）。

 

　　媽媽得知消息後感到相當自責，甚至還哭問醫生，「是不是我害了她」。在追問女兒的飲食習慣後，才得知媽媽每天放學後都會買3個車輪餅給女兒作為零食；等到爸爸放工後再全家人一起外食；早餐因媽媽要上班，所以都是在早餐店購買；後來老師也告知媽媽，發現女兒並沒有訂購午餐，二而是到便利店買麵包吃，有時還會多買等到下午再吃。

 

　　高敏敏指出，該名女孩的一日三餐精緻糖含量非常高，且長時間未被發現，才導致罹患糖尿病。根據台灣衛生福利部，人每天精緻糖的攝取量只能占總熱量的10%以下，最低至5%。以女生正常攝取1500卡路里為例，每天精緻糖的攝入量只能占150卡路里以下，換算下來大約是4至8顆方糖。不過，高敏敏亦提醒，一杯全糖手搖飲料就已經遠遠超過，甚至是看起來健康的調和蔬果汁，也含有6顆方糖。

 

　　對此，高敏敏還推介了5款健康零食，包括愛玉冰、乳酪、法國麵包、豆花、糖炒栗子等，家長都可以買給小朋友當零食。不過要小心，如布甸、朱古力牛乳、雪糕等食物都潛藏糖分，因此要適量進食。另外，蔬菜乾、蜜餞、果乾等大家以為較健康的食物，其實都含有高糖分或是油炸食物，所以要盡量少食。

 

超慢跑4大特點 逆轉糖尿病

 

　　台灣家庭醫學科醫生李唐越在其YouTube頻道拍片分享，近日網絡上流行一種「超慢跑」運動，聲稱能穩定血糖，改善糖尿病。醫生解釋，所謂「超慢跑」（Slow Jogging）就是原地慢跑，對於促進身體健康主要有4大特點：

 

1. 低心率區間：進行超慢跑時最大心跳率一般約為60%至80%，過往有研究發現這個範圍的心跳率最有利於燃燒脂肪。

 

2. 調整情緒：超慢跑對身體的負擔較低，有別於一般跑步，更易讓人感到舒適和愉悅，減輕運動壓力，調整情緒、提高心理健康；而且超慢跑可在家居進行，比較方便及易於執行。

 

3. 增強心肺功能：超慢跑所消耗的體力較一般跑步少，可持續進行較長時間；一般建議至少進行30分鐘甚至更長時間，有效增強心肺功能。

 

4. 改善姿勢：超慢跑要求保持挺直腰背、膝蓋保持微彎，腳掌要先比腳跟早著地，搭配固定節拍進行呼吸，有助於改善姿勢。

 

　　醫生補充，只要每天進行超慢跑至少30分鐘，除了可以增強心肺功能和穩定血糖，亦可改善胰島素阻抗、逆轉糖尿病。

 

轉載自晴報

 

Tags:#糖尿病#糖尿科#營養#高糖#血糖#識食#零食#超慢跑
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