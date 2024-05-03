香港乳癌新症逾5千宗！營養師推介12種食物減患乳癌風險28％！一款食物同時預防4種癌症？睇埋自我檢查乳房方法

乳癌是本港女性的頭號乳癌，近年乳癌新症數字更突破5,500宗。台灣有營養師推薦12種食物清單，可有效預防乳癌，令罹患乳癌風險下降28%，更有1款食物可預防直腸癌、胃癌及食道癌。

據香港癌症資料統計中心數字，2021年確診的乳癌新症首次突破5,000宗，達到5,592宗，佔本港女性癌症新症總數的28.5%，並造成791名女性死亡。

台灣營養師程涵宇近日在Facebook個人專頁發文表示，以下12種食物已被證實當中的營養素可有助預防乳癌，更可降低罹患其他癌症的風險。

12種預防乳癌食物

1. 綠色蔬菜

防癌成分：β-胡蘿蔔素

功效：綠色蔬菜中含有能抗氧化的胡蘿蔔素，研究發現攝取較多胡蘿蔔素的女性，能降低18至28%罹患乳癌的風險，並且可降低復發率。

食物：菠菜、番薯葉等

2. 十字花科蔬菜

防癌成分：蘿蔔硫素

功效：平衡體內雌性激素，降低發生乳癌的機率。

食物：西蘭花、椰菜等

3. 蔥蒜

防癌成分：硫化物

功效：降低罹患乳癌的風險，在烹調前要切得細碎一些，更有助抗癌物質釋放與發揮作用。

食物：大蒜、洋蔥等

4. 柑橘類

防癌成分：類黃酮

功效：幫助體内抗氧化、抗發炎。常吃柑橘類可降低約10%罹患乳癌機率。

食物：橙、柚等

5. 莓果

防癌成分：花青素及類黃酮

功效：防止細胞損傷及阻止癌細胞的生長擴散。

食物：藍莓、紅桑子等

6. 其他水果

防癌成分：類黃酮

功效：多酚、類黃酮等抗氧化物質能有助預防乳癌。

食物：桃、蘋果、梨等

7. 海鮮

防癌成分：Omega-3脂肪酸

功效：富含脂肪的魚類，如三文魚、鯖魚含有豐富的Omega-3脂肪酸，具有抗發炎的功效，除了預防乳癌，也能預防心血管疾病。

食物：三文魚、鯖魚等

8. 發酵食品

防癌成分：益生菌

功效：增強免疫力，降低罹患乳癌機率。

食物：無糖乳酪、味噌等

9. 豆類

防癌成分：膳食纖維

功效：豆類富含膳食纖維、維他命及礦物質，能夠預防乳癌。研究發現，多攝取豆類能降低患乳癌風險約20%。

食物：毛豆、黃豆等

10. 香料

防癌成分：多酚

功效：幫助身體抗氧化及抗癌，在料理時可多使用來調味。

食物：奧勒岡（牛至）、薑黃等

11. 全穀

防癌成分：維他命及礦物質

功效：未精製過的全穀類保有豐富的維他命、礦物質和膳食纖維，能降低乳癌風險，並且有預防直腸癌、胃癌、食道癌的作用。

食物：糙米、藜麥等

12. 堅果

防癌成分：α-次亞麻油酸（ALA）

功效：幫助乳腺細胞抗癌，避免癌細胞成長。

食物：合桃、杏仁

乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

1. 乳房皮膚變厚或出現硬塊

2. 乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3. 乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4. 乳房形狀或大小有所改變

5. 乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

自我乳房檢查方法

其實男女檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

1. 脫去衣服，舉起雙手，在鏡前觀察乳房有否異樣。

2. 手指合攏，在乳房內側作平壓繞圈按摩，留意有否硬塊。

3. 用同樣的方法檢查乳房外側。

4. 檢查腋窩及乳房之間位置，留意有否硬塊。

5. 輕捏乳頭，留意有否出血或有異常分泌物。

資料來源：香港家庭計劃指導會

轉載自晴報