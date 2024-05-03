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埋線拉皮 │ 皮膚鬆弛家居儀難提升面部輪廓？醫生剖析「微整埋線拉皮」原理！較傳統拉皮手術恢復期更短？不同線材效果不同？手術後避免做一件事
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埋線拉皮 │ 皮膚鬆弛家居儀難提升面部輪廓？醫生剖析「微整埋線拉皮」原理！較傳統拉皮手術恢復期更短？不同線材效果不同？手術後避免做一件事

健康「膚」識
陳湧
健康「膚」識

　　李太因為大女兒將於幾個月後出嫁，她想在女兒出嫁時表現得更加年輕，但因為自己年紀漸長，平常也較少護理皮膚，面部皮膚開始出現老態，尤其是下半面出現下垂鬆弛情況，虎紋亦都變深。之前曾經嘗試用家居儀器提升面部輪廓，但都不是太有效，所以李太想嘗試用一些較有效的方法，讓自己看上去更加年青，但本身又不想進行較大型的傳統拉皮手術，不知甚麼適合自己時，李太近日與朋友閒談中得知，有些太太朋友也做過一些埋線拉皮治療，效果也很不錯，恢復期也只是數天而已，所以想諮詢醫生了解更多。

 

甚麼是埋線拉皮？

 

　　埋線拉皮術屬於一種微整型美容程序，通過將可被吸收的手術線插入皮膚適當的位置，來提升和收緊鬆弛的組織。這種手術通常用於處理皮膚鬆弛、皺紋和面部容積流失等衰老跡象。這些線材可刺激膠原蛋白的生成，使皮膚看起來更緊緻、更年輕。而效果一般於術後已經出現，維持時間跟據所使用的不同線材而有所不同，大部分由數月至數年不等。

 

線材的類型

 

PDO線：PDO線由聚二氧松酮製成，這是一種廣泛用於醫用縫合的生物相容性材料。這些線條可吸收並刺激膠原蛋白合成，提供自然的拉升效果。PDO線有各種類型，包括用於刺激膠原蛋白的光滑線條和用於拉升的鋸齒狀線條。

 

PLLA線：聚乳酸（PLLA）線是線拉皮術中使用的另一種類型。PLLA是一種可生物降解的聚合物，也可以刺激膠原蛋白的生成。這些線條非常適合改善皮膚質地和容積。

 

PCL線：聚己內酯（PCL）線比PDO和PLLA線持久。PCL刺激膠原蛋白和彈性蛋白的生成，提供持久的拉升效果。這些線條適合希望獲得更持久效果的患者。

 

　　和其他醫美程序一樣，考慮接受埋線拉皮程序前，應該跟醫生進行充分的諮詢，討論自己的期望，醫生評估皮膚狀況並推薦是否合適埋線拉提。全面而充分的討論對手術效果尤其重要，因為不同的埋線位置和手法會帶來不同的效果。而進行埋線手術前，徹底消毒治療區域並施行局部麻醉以減少不適。之後醫生會使用細針或導管將線條插入皮膚，位置由諮詢時確定的戰略點。醫生仔細定位線條以達到所需的拉升效果。手術後，患者可能會出現輕微腫脹、瘀青或不適，通常在幾天內消失，比起傳統拉皮手術的恢復期短得多。消腫後小部分人面部有些不平滑，一般兩三個星期內就會改善。適當的手術後護理，包括避免劇烈運動和遵循醫生護膚建議，對於獲得最佳效果至關重要。


Tags:#微整埋線拉皮#埋線拉皮#皮膚科#醫學美容#膠原蛋白#皮膚鬆弛#醫美#拉皮手術
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