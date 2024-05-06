歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 |母親節獻禮
日圓再創新低，即睇咩銀行唱Yen最抵
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
查日腳是什麼？
健康好人生
Highlight:
etnet榮獲「最佳表現證券數據供應商」大獎
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
抗癌變致癌？醫生警告：紅茶配一種食物可誘發肝癌、急性肝硬化甚至死亡！4個貼士避免攝取致癌毒素
健康Tips
醫生解說
食物安全
防癌有方

抗癌變致癌？醫生警告：紅茶配一種食物可誘發肝癌、急性肝硬化甚至死亡！4個貼士避免攝取致癌毒素

健康解「迷」
健康解「迷」

　　紅茶抗癌又養生，惟配錯食物卻有可能引致反效果！有台灣腎臟科醫生指出，紅茶中所分離出的化合物，可增強黃曲霉毒素的致突變性，假如配搭易有黃曲霉毒素的花生食用，恐會導致急性肝衰竭及肝癌等病症，嚴重可致命。

 

　　綜合台媒報道，腎臟科醫師江守山日前於Facebook專頁分享資訊，指紅茶水溶液中分離出的化合物Theafulvins（茶黃素），雖然在降低其他食物的「致癌物致突變性」方面具有整體能力，但卻會增強了黃曲霉毒素的致突變性，是最不適合配花生飲用的飲料。

 

　　據了解，紅茶中存有一種茶葉發酵的金黃色色素產物，具有防功效稱為「茶黃質」，這種成分具有防癌功效，根據紅茶加工烘焙的方式不同，佔紅茶乾重量的0.3%至1.8%，或可溶分的1.0至5.9 %，屬於紅茶品質指標，對紅茶茶質的色澤及口感亦有關聯。

 

攝取黃麴毒素可致命

 

　　江守山醫生早前接受台媒《三立新聞》訪問曾指出，黃曲霉毒素生物可以合成的最毒物質，是一種可導致急性肝衰竭、令人快速喪命的劇毒；此外亦是一級致癌物，毒素會累積於肝臟中、誘發肝癌。

 

　　他強調指，黃曲霉毒素經常會污染花生、玉米、米、麥類、豆類，容易滋生之餘亦無色無味，加上需要經近攝氏300度才能去毒化、極難殺死，平日大眾亦只可靠將食物存放於冰箱等方法避免。

 

減少攝取黃曲霉毒素貼士

 

　　由於黃曲霉毒素是致癌物質，聯合國糧食及農業組織/世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）沒有為黃曲霉毒素訂定健康參考值，並建議應將黃曲霉毒素的攝入量降至盡可能低的水平。食安中心建議消費者應採取下列措施，減少攝取黃曲霉毒素：

 

購買方面

● 如發現食品包裝不清潔、已打開或破損，便不要購買該食品

● 留意食物是否存放在陰涼的環境內

● 向衛生可靠和信譽良好的零售商購買食物

 

儲存方面

● 保持乾爽、和清涼的環境（温度最好在攝氏20度以下，相對濕度在80%以下）

 

資料來源：食物安全中心

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#養生#癌症#兒童健康#食用安全#醫生#致癌物#食品#茶品#肝癌#台灣#Facebook#紅茶#花生#食物安全#肝衰竭#黃曲霉毒素#腸胃肝臟科#腎或泌尿科#致癌物質#防癌#抗癌
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生