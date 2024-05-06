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吃止痛藥會傷腎？視乎哪一種！甚麼情況下吃止痛藥 / 抗生素無效？藥劑師拆解10大止痛藥FAQ
健康Tips

吃止痛藥會傷腎？視乎哪一種！甚麼情況下吃止痛藥 / 抗生素無效？藥劑師拆解10大止痛藥FAQ

健康解「迷」
健康解「迷」

　　都市人經常飽受各類痛症困擾，因此「止痛藥」便往往成為家中必備藥物。有藥劑師近日便於社交平台分享坊間有關止痛藥的10大迷思，讓大眾多加注意。

 

　　台灣藥劑師花逸修（小花藥師）指基於工作關係，常常被大眾詢問不少止痛藥的問題，因此決定上載「10個止痛藥快問快答」的影片，以幫助民眾一次釐清種種止痛藥迷思，如強調抗生素與消炎藥用途絕對不能混為一談、前者是專門用作對付細菌，對病毒引起的發炎未必有效。

 

　　除此之外，花逸修亦澄清許多人以為止痛藥會傷腎的說法，指除非是非類固醇消炎止痛藥（NSAID），否則一般正常服用的止痛退燒藥，如撲熱息痛，其實是不會傷腎，市民如果仍然擔心，可考慮定期抽血、監測腎功能。

 

止痛藥10大Q&A：

 

1. 胃痛可以吃消炎止痛藥嗎？

 

　　不行，反而會更慘。

 

2.（情緒上的）心痛可以吃止痛藥嗎？

 

　　沒效。

 

3. 抗生素跟消炎藥有什麼不一樣？

 

　　抗生素是拿來殺細菌的。引述台灣食藥署資料，抗生素主要是針對細菌感染，非細菌所造成的感染是無法藉由它達到治療效果的。抗生素不是消炎藥，並不是所有的發炎，都適合使用抗生素，有些病毒引起的發炎，使用抗生素不但沒幫助，也可能因為濫用而產生抗藥性。

 

4. 抗生素可以消炎嗎？

 

　　如果是細菌引起的發炎，把細菌殺死之後就不會發炎了。食藥署指出，當發生感染時，身體與細菌作戰而出現發炎反應，可能會有發燒，痠痛等症狀。而抗生素只能殺死細菌，減少細菌攻擊身體而間接緩解發炎反應，並非像其他消炎藥物，如阿司匹靈等，能直接抑制發炎反應，因此抗生素無法用來改善非細菌感染造成的發炎症狀。

 

5.止痛藥都傷腎嗎？

 

　　錯，乙醯胺酚（acetaminophen）跟鴉片類止痛藥不會。

 

6.撲熱息痛會傷腎嗎？

 

　　不會。

 

7.什麼止痛藥會傷腎？

 

　　簡稱NSAID，非類固醇消炎止痛藥。

 

8.洗腎都是止痛藥害的嗎？

 

　　不一定，血壓、血糖、血脂更重要。

 

9.必須長期吃止痛藥怎麼辦？

 

　　定期抽血、監測腎功能。

 

10.止痛藥吃多久會傷腎？

 

　　很難說，控制好三高以及定期監測腎功能更重要。

 

內容獲「小花藥師花逸修」授權轉載。

 

轉載自晴報

 

Tags:#家庭醫學#止痛藥#消炎#胃痛#抗生素#腎或泌尿科
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