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維他命D功效 | 英國研究：維他命D改變腸道微生物組有助抗癌！抑制腫瘤生長、令癌症免疫療法更有效？
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維他命D功效 | 英國研究：維他命D改變腸道微生物組有助抗癌！抑制腫瘤生長、令癌症免疫療法更有效？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　維他命D是日常不可或缺的營養素，除了有利骨骼健康，原來對防癌亦有一定作用。英國一項最新研究就顯示，多攝取維他命D可以改善對癌症免疫療法的反應，甚至能夠抑制腫瘤生長。

 

　　綜合外媒報道，該項研究4月在《科學》雜誌上發表，以老鼠為實驗對象進行研究，結果發現富含維他命D的飲食能改變腸道微生物組（microbiome），從而提升癌症免疫力。雖然研究人員目前仍不清楚維他命D為何能培養出「良好」的微生物組，但這種微量營養素能夠增加腸道內的脆弱擬桿菌（Bacteroides fragilis）水平，而該細菌已被證明可以改善癌症免疫反應。

 

　　對於維他命D的效用，倫敦弗朗西斯‧克里克研究所（Francis Crick Institute）、美國國立衛生研究院（NIH）國家癌症研究所（NCI）及丹麥奧爾堡大學（Aalborg University）的研究人員就指出，在實驗中攝取維他命D的老鼠，對癌症免疫療法的反應有明顯改善，並且對新長出的腫瘤具有更強免疫力。

 

　　研究的主要作者之一Evangelos Giampazolias博士表示：

 

　　如果我們能知道維他命D為何能培養良好的微生物組，我們也許能發現微生物組影響免疫系統的新方式，這對於預防或治療癌症有很大的幫助。

 

　　神經腫瘤學家、醫學博士Shama Farooq雖然並未參與研究，但也在接受媒體訪問時分享了對研究結果的看法。她坦言，作為一位治療癌症病人的醫生，自己對這項研究的最初反應是好奇和樂觀，「癌症是一種複雜的疾病，具有多種逃避機制。」

 

　　研究人員可以通過探索新方法，來增強免疫系統識別和破壞癌細胞的能力，並開發出更有效、更有針對性的治療方法，最終改善患者的治療結果和生存率。

 

　　根據研究結果，Shama Farooq建議人們確保平日的維他命D攝取水平充足，以此「作為潛在降低癌症風險綜合方法的一部分」。

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#治療#健康問題#營養素#癌症#維他命#健康#營養#腫瘤科#維他命D#腸道微生物組#癌症免疫力#腸道
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