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流感高峰期 │ 過去11日流感死亡個案達47宗！醫生拆解3大流感類型傳播途徑、死亡率！黃金48小時治療可大減併發症風險
醫生解說
健康Tips

流感高峰期 │ 過去11日流感死亡個案達47宗！醫生拆解3大流感類型傳播途徑、死亡率！黃金48小時治療可大減併發症風險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　流感肆虐，本港流感病毒活躍度持續上升達4周，過去11日死亡個案達47宗。呼吸系統專科醫生吳健聰醫生接受訪問時指出，相較一般傷風感冒，流感無論於併發症、死亡率及傳染性，都更加嚴重，而流行性感冒主要分為3大類，其中傳播途徑、症狀及死亡率都有不同差異。

 

醫生拆解流感3大類型

 

　　吳健聰醫生表示，常言道「傷風感冒」，其實泛指上呼吸道感染，由病毒所產生的感染，通常病徵未見發燒、出現些許鼻水，約一至兩日即可病癒；流感則屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭病、 嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

 

　　流行性感冒主要分為下例三種，無論傳播途徑、流行程度及死亡率都有所不同：

 

●　甲型：甲型流感通常症狀較為嚴重，病毒除了經人傳播外，亦可經人及動物感染，例如大家所熟悉的禽流感，病毒所產生的變異株亦容易產生大流行疫情。

 

●　乙型：乙型流感則只會於人與人之間傳播，並不會於人與動物間傳播，症狀亦較甲型流感輕微。雖然如此但高危族群，例如較年長人士、長期病患者等， 亦會較易產生肺炎等併發症，甚至需要入院，不過死亡機率較少。

 

●　丙型：丙型流感較為罕見，病例中亦較少嚴重個案，因此不必擔憂。

 

黃金治療時間約48小時 患上流感應盡早求醫

 

　　吳健聰醫生強調指，高危人士或長期病患出現發燒後，應該盡快進行流感快速測試，假如測試屬陽性，48小時內處方流感藥物後，病徵紓緩及產生併發症機會將大幅減少，尤其長者因流感入院、甚至致死的機會可大幅減低，假如懷疑自己患有流感，應盡快進行測試、處方藥物治療會更好。

 

感冒後咳嗽不癒 醫生拆解2大咳嗽類型

 

　　患上感冒或流感後，容易出現咳嗽不癒，吳醫解釋指，一般傷風感冒後的咳嗽，可分為「結構性咳嗽」，例如聲帶發炎、聲帶腫脹尚未痊癒、氣管炎未癒等後遺症，需要經過處理才可改善咳嗽情況；另一種則是「功能性咳嗽」，主要因為病人出現敏感，尤其過往有氣管敏感病史，便有機會於感冒痊癒後，氣管仍處於敏感狀態，容易受到外界空氣刺激誘發咳嗽，這類功能性咳嗽又稱為氣管敏感咳。

 

錯用偏坊止咳或會令病情加重

 

　　坊間不少人會以燉橙、蒸洋蔥等偏坊止咳，吳醫生表示這些方法可能與中醫方面關係較大，不過簡單從西醫角度而言，一般燉橙概念是希望利用橙核、橙皮及果絡，達到化痰作用。

 

　　假如患者屬無痰咳嗽，反而會受刺激喉嚨，令咳嗽增多。蒸洋蔥主要功用，在於紓緩喉嚨不適，減緩咳嗽刺激，惟西醫角色而言仍會刺激分泌，因此咳嗽原因是基於痰多或鼻水較多，恐致黏液增加致咳嗽加劇。另外亦要強調，上述兩種坊間止咳方法，可能對初起病症的患者較為有用，但久咳患者仍建議應該找出咳嗽原因、對症下藥方可治療。

 

轉載自晴報

 

Tags:#治療#健康問題#傳染病#後遺症#疫情#傷風感冒#醫生#西醫#禽流感#肺炎#發燒#流感#傷風#感冒#咳嗽#甲型流感#乙型流感#丙型流感#止咳#家庭醫學#燉橙#蒸洋葱#呼吸系統#流感高峰
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