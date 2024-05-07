泰國熱浪38人中暑死亡！衛生部警告3類高危人士要小心！即睇中暑8大症狀+3種熱疾病

遊泰注意！泰國自2月下旬開始經歷極端酷熱天氣，至今已有38人死於中暑。當地衛生部警告3類人高危，建議當地市民應避免直接於陽光下曝曬和喝酒，亦應多喝水避免中暑。

根據《民族報》（The Nation）報道，泰國公共衛生部健康署副署長Atthapol Kaewsamrit昨日（5日）表示，泰國廣泛地區從2月22日開始經歷極端酷熱天氣，當中以東北部為最重災，其次是中部和東部。當地酷暑至今已導致38人中暑身亡，當中以戶外工作勞工、長者或長期病患者，以及酗酒者佔大多數。

他呼籲，市民應避免長時間直接在太陽下曝曬或喝酒，建議高危人士應多喝水和穿著淺色衣物以防中暑。

用電量創新高

泰國氣象局在4月底連續一星期發出高溫預警，曼谷氣象局亦在Facebook專頁發文表示，當地中午時分體感溫度恐達52℃，提醒市民進行戶外活動時要小心。截至4月29日晚上9時，泰國用電量亦創下36,699.9兆瓦之新高。

常見中暑8大症狀

1. 大量出汗

2. 肌肉出現不自主的抽搐或疼痛

3. 四肢無力

4. 頭暈頭痛

5. 面青口唇白、非常疲倦

6. 噁心嘔吐

7. 心跳加速

8. 失去意識暈倒休克

資料來源：註冊中醫師馬琦傑

醫生解構3種熱疾病

本港急症科專科醫生司徒敬豪曾接受本報訪問時指出，健康人士有健全的體溫調節機能，能有效將體溫保持在攝氏36度至38度，當體溫超出這個範圍時，身體會作出反應，藉著增加皮膚的血流量、排汗和呼吸次數來散熱；惟當環境溫度過高，或身體因體能活動而產生大量熱力時，調節機能不勝負荷，無法有效將體溫降低，便會導致不同嚴重程度的熱疾病，嚴重時可引致多個器官衰竭，令患者死亡。

最輕微：熱痙攣

因天氣悶熱令肌肉張力變大，導致局部肌肉繃緊及抽筋，可自行緩解。

輕微：熱衰竭

症狀包括頭暈、頭痛、噁心、氣促、嘔吐、冒冷汗、口渴，有輕微發燒、頭昏腦脹等，自行緩解後一般都可痊癒。

最嚴重：熱中風

體內蓄熱過多（體溫超過攝氏40度），使中樞神經受到影響，導致體溫調控能力失靈、皮膚不能排汗等；出現意識不清、手腳乏力甚至暈倒昏迷，症狀與「中風」一樣。若不及時補充水分，有機會令血容量不足和血液黏稠度增高，從而誘發腦血管堵塞，導致缺血性腦中風。嚴重可引致多個器官衰竭，例如腎衰竭、心臟衰竭、呼吸衰竭，甚至死亡。

司徒醫生指出，輕微中暑通常不必就醫，透過休息、降溫、按摩、補充水分等緩解便能痊癒；但嚴重者若不及時降溫及急救，便有機會誘發「熱中風」，他形容：「當大腦過熱就像機器跪低停下，症狀跟腦中風一模一樣。」

轉載自晴報