工作壓力 │ 調查發現8成港青因工作壓力不想返工、感焦慮！主要壓力來源自一件事！12個過勞症狀即Check自己有無

現代年輕人工作壓力大，尤其是剛從校園步入職場的青年，往往會產生更多焦慮。香港工聯會青年事務委員會近期一項問卷調查顯示，逾八成受訪青年因工作壓力不想上班，6成人甚至有辭職念頭。

香港工聯青委會於今年4月進行問卷調查，共向18至35歲青年收集559份問卷，從工作範疇、人際關係及公司文化等方面，希望可以了解年輕人的工作壓力情況。數據結果顯示，25歲或以下及擁有2年或以下工作經驗的受訪者中，84.8%人皆表示初入職場時感到有壓力，是最容易產生工作壓力的組群。

近8成職場青年感焦慮

調查指出，香港年輕人的壓力來源包括「工作內容缺乏清晰指引」，佔48.9%；「處理職場人際關係」佔46.7%；有青年人在有需要時，卻「不敢請假」也是主要壓力來源，佔36.7%；而最大的壓力來源則是「不熟悉工作內容」，佔比56.5%。

調查還顯示，在工作壓力未能妥善處理下，會使年輕人上班的積極性和精神健康都受到影響。工聯會青委會副主任陳潤枝表示，在產生工作壓力後，逾8成受訪青年不想上班，在工作壓力下，受訪青年的精神健康亦受影響，例如感到異常疲倦（81.1%）和焦慮（78.9%）。另外，有近6成的年輕人更萌生辭職念頭。

值得注意的是，該項調查中，有75.6%的人認為，自己在工作解壓方面，並未獲得當局足夠的勞工福利保障或政府支援。此外，還有近38.9%的受訪者在遇到工作壓力或精神困擾時，不願意尋求支援。

對此，工聯青委會主任林偉江呼籲，特區政府和僱主應多重視青年初入職場或未過試用期的壓力情況，為青年提供工作友善措施，如彈性上班及出勤安排、與直屬上司定期午飯交流、提供精神減壓活動，協助青年由學校過渡至職場。此外，政府亦應增加對初入職場青年的減壓及精神支援，以及增加資源予社會團體提供更多社區服務。

自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

家庭醫生林永和曾受訪稱，過勞死成因複雜，一般而言是因忙碌誘發心臟病或中風等致命隱疾：「有研究顯示，若長期加班及睡眠不足，會增患慢性病風險，令死亡機會增加。」

本港心臟科專科醫生李麗芬曾表示，身體過分疲勞可引致不同器官出現毛病，但若過勞致心臟衰竭，即長時間工作令心臟難以負荷，除了感到疲憊，行快少少會感到「上氣不接下氣」、腳腫、休克、心口翳悶等，都可能是身體發出的信息。她建議應立即看醫生，由醫生決定是否入院或回家休息。

‧經常感丁疲倦，健忘



‧突然覺得有遠老感



‧肩部和頸部強直發麻



‧因為疲勞和苦悶失眠



‧經常頭痛和胸悶



‧為小事煩躁和生氣



‧高血壓、糖尿病病史，心電圖不正常



‧體重突然變化大



‧自我感覺身體良好而不看病



‧最近幾年運動也不流汗



‧人際關係突然變壞



‧最近常工作失誤或者發生不和

轉載自晴報