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工聯會 x 深圳愛康健推牙科優惠！3類合資格人士可預約免費洗牙、低價補牙！即睇預約流程
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工聯會 x 深圳愛康健推牙科優惠！3類合資格人士可預約免費洗牙、低價補牙！即睇預約流程

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近年不少港人會選擇北上吃喝玩樂，甚至有些人專程到深圳洗牙、睇牙等。工聯會近日宣佈與深圳愛康健口腔醫院合作，推出免費洗牙及牙科服務優惠，只要符合資格就能夠以最優惠的會員價使用愛康健的牙科服務！

 

工聯會x愛康健推牙科優惠

 

　　香港工會聯合會（下稱工聯會）在Facebook專頁中分享優惠計畫，宣佈只要即日起成功登記，就能夠享用「長者醫療券大灣區試點計劃」內的合資格機構「深圳愛康健口腔醫院」提供的牙科服務。

 

　　工聯會指，合資格人士（包括工聯會屬會、贊助會會員及工人俱樂部部員）只要致電到「工聯會預約專線」，預約由深圳愛康健口腔醫院提供的牙科服務，包括每年一次免費洗牙、低價補牙服務、以及自動享用愛康健會員價，優惠詳細內容如下：

 

工聯會 x 愛康健牙科優惠內容

 

●　每年一次免費洗牙（* 每月有限額，需提早預約）

●　完成洗牙服務後30天內，可享德國常規聲波樹脂補牙：首顆¥275／顆;第二顆起85折（原價¥550／顆）

●　免¥500消費門檻，自動享用愛康健會員價

 

資料來源：工聯會@Facebook

 

預約流程：

 

●　1. 合資格人士可透過WhatsApp專線6912 2011短訊，或致電預約專線預約；經愛康健接線專員進行初步會員認證後，會預約時間到羅湖口腔醫院應診。

 

●　2. 預約日期前一天，愛康健會發送SMS提醒已預約的會員前往應診。

 

●　3. 會員必須持有工聯咭實體咭、工聯App內的電子工聯咭、工人俱樂部部員實體證或工聯App內工人俱樂部電子部員證，方可在前台進行正式會員認證並按預約使用優惠。

 

　　務必注意，新入會會員必須等工聯會正式確認會員資格才能享用優惠，而工聯會每月提供的名額有限，會員需提早預約；若因證件或會籍過期、遺失、忘記攜帶或挪用其他會員身分進行預約，一律無法享受免費洗牙優惠或其他牙科服務的折扣。

 

工聯會預約專線

●　電話：6912 2011

●　服務時間：9:30am-6:30pm（星期一至五）

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#著數優惠#養生#牙醫#醫療券#工聯會#羅湖#深圳#大灣區#牙科#洗牙#補牙#牙科檢查#北上食買玩
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