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45歲男子進餐突石化全身僵硬毫無反應！送院揭與一原因有關！醫生：嚴重可致中風甚至死亡
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45歲男子進餐突石化全身僵硬毫無反應！送院揭與一原因有關！醫生：嚴重可致中風甚至死亡

健康解「迷」
健康解「迷」

　　低血糖的後果可大可小。台灣台中市一名45歲男子近日在餐廳用餐時，突全身僵硬毫無反應，仿佛「石化」了一般，老闆發現後馬上召救護車送該名男子到醫院急救。所幸治療後男子並無大礙，惟對於先前的記憶完全空白。

 

　　綜合台媒報道，台中市一名45歲江姓男子從事電訊業，上周五（3日）他在南屯區一家火雞肉飯店吃飯時，手拿著筷子突然停在半空一動不動，雙眼仍睜開，但眼球卻不動，嘴巴極力想説話卻只能微微發抖。

 

　　飯店老闆稱，江男是店内的熟客，當時他見到江男的神情與以往不太一樣，桌上的餐點也沒動過，便上前輕拍他的肩膀，倒茶給他喝，結果發現江男仍然一動不動，毫無反應，全身肌肉綳緊，嚇得老闆趕緊召救護車將其送往醫院急救。

 

　　救護人員趕到現場後，經初步檢查，發現江男是因血糖太低所致，於是救護人員立即為他施打葡萄糖，並送往醫院治療。所幸最後江男並無大礙，他表示只記得自己當時準備用餐，隨即失去了意識，清醒後發現自己已在醫院，對於先前的記憶完全空白。同時，他也非常感謝店家和救護人員的救命之恩。

 

低血糖危機4大症狀

 

　　糖尿病是常見的都市病，很多人只關注高血糖問題，其實血糖過低同樣有風險。內分泌及糖尿科專科醫生曾文和表示，人體就像一台機器，身體上下不同細胞都需要能量運作，糖份則是最簡單可供吸收的能量來源，如果糖份不足就會令身體運作變慢，但身體的糖份太多則有機會堵塞血管，並引發糖尿病等心血管病症，因此人體的糖份水平需要取得平衡。如果肚餓時出現頭暈、手腳抖震、心跳加速和出現冷汗等徵兆，且血糖值低於4度，可能屬於血糖過低。

 

低血糖原因

 

　　曾醫生表示，造成低血糖的原因，除了延誤用餐外，營養不良或肝腎有問題的人士亦較易出現低血糖，因相關器官的收發或製糖功能減弱，難以維持體內的糖份平衡，而糖尿病患者的血糖指數也會受藥物抑制影響，導致血糖水平降低，但現時因口服糖尿藥和注射藥物導致低血糖而入院的糖尿病患者，近10年已降至約整體的0.5至1%。

 

　　內分泌及糖尿科專科醫生張潔婷補充，患嚴重感染的人士亦可能因身體消耗大量能量抗病令糖份水平下降；另外，如患上相當罕見、約每百萬人中只有4人患上的胰島瘤（Insulinoma），也會因為胰臟不停釋放胰島素而令血糖水平下降；至於採用繞腸手術方式進行減肥，也可能因為吸收食物速度變快、與胰臟運作時間不合而觸發低血糖。

 

低血糖恐致中風甚至死亡

 

　　很多人以為低血糖可能只會導致暈眩、令人更易跌倒受傷，只要及時吸收糖份即可回復正常。事實上，血糖過低的風險不可忽視。曾醫生及張醫生均指，血糖過低時心跳會變得不正常，除了可誘發心臟病外，亦可影響腦部運作，引起抽筋以至中風，嚴重者更可致昏迷甚至死亡。

 

　　如要避免出現低血糖，他們強調要維持均衡和定時飲食，避免吃太甜或太多碳水化合物的食物，進食也不應太快，以免身體反射性地釋放太多胰島素。

 

轉載自晴報

 

Tags:#糖尿病#治療#健康問題#網絡熱話#健康#家居#低血糖#石化#全身僵硬#糖尿科#內分泌#中風#胰島瘤
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