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港安醫院成立機械臂外科中心！最新儀器免開大傷口做手術、製3D影像增加治療精準度！椎間盤塌陷患者術後數小時即下床
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港安醫院成立機械臂外科中心！最新儀器免開大傷口做手術、製3D影像增加治療精準度！椎間盤塌陷患者術後數小時即下床

健康解「迷」
健康解「迷」

　　精準個人化治療對患者的生活質素有更好的改善，尤其是機械臂手術，在人工智能及導航的引領下，醫生能夠數據化進行手術，客觀地評估手術的情況，以部署每一步的手術程序。香港港安醫院—司徒拔道宣布成立機械臂外科中心，引入最新機械臂系統，並配合全方位的手術設備，以大幅提升手術成效，為患者取得最大效益。

 

　　機械臂外科中心將為各種疾病和病情提供適合的機械臂輔助手術服務，包括神經外科手術、骨科手術、癌症手術等，使患者能夠得到更先進、更精準的治療。

 

全港首部可應用於全脊椎機械臂手術系統

 

　　香港港安醫院—司徒拔道脊椎微創手術中心醫務主管、神經外科顧問醫生梁顯信醫生指出，隨着年齡增長、日常姿勢不當的情況下，容易會導致椎間盤突出、退化、狹窄或脊柱側彎的問題，引致神經痛，及四肢無力的情況，嚴重者更需要接受脊椎融合術或矯型治療。

 

　　他續指，中心引入的最新儀器，能夠讓患者免受傷口較大的傳統外科手術；在傷口切口更細、出血量更少的情況下接受治療，植入最貼合患者病情所需的螺絲，能夠將手術的成效發揮至最大。Mr. Oliver Kadhim在今年三月獲安排接受機械臂手術，他早前因椎間盤塌陷，壓住L5段神經線，需要安排L5S1融合手術。他在術後數小時後已能下床，翌日出院。

 

全膝關節置換術 評估軟組織減術後疼痛情況

 

　　另外，中心引入機械臂手術輔助全膝關節置換術，香港港安醫院—司徒拔道骨科顧問醫生張文康醫生表示，全新機械臂全膝關節置換術，患者術前只需要照X光，毋須照電腦掃描，其後將X光後的2D影像上傳到系統，系統便會結合患者其他數據，建構成3D影像結構，製作術前詳細規劃報告，以提高安置人工關節精準度。

 

　　張醫生又指，系統亦可以評估軟組織在內外翻應力下的張力狀態，透過放置「墊片」或施加內外翻應力來繃緊側副韌帶，以減低患者在術後出現疼痛的情況。現年60多歲的林小姐，在去年十二月下旬，由於膝關節疼痛的情況加劇，初醫生安排接受機械臂全膝關節置換術，她在術後大約2小時便可以落地用推架輔助步行，膝關節亦沒有疼痛的情況。

 

　　此外，機械臂外科中心還提供其他領域的機械臂輔助手術，包括癌症手術、肝、膽、胰手術等。香港港安醫院—司徒拔道機械人手術系統（外科）醫務主管、外科顧問醫生楊丕祥醫生指出，機械臂具備高清鏡頭及3D解像，能夠比肉眼更清楚了解患者體內情況，讓醫生更立體及集中進行手術。此外，由於機械臂手術切口更細，失血量小，患者康復更快，亦可以避免傷口後遺症，例如切口疝、腸黏連等等。

 

轉載自晴報

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