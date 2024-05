TIME 100 Health 2024 ︳ 美國時代雜誌100個健康領域最具影響力人物！《回到未來》Michael J. Fox憑柏金遜症經歷推動研究！近100歲美國前總統致力研究一種蟲？邊個幫癱瘓人士重新走路？

世界各地的科學家、醫生等致力鑽研醫療科技,美國《時代雜誌》(TIME)選出了100 名在健康領域最具影響力的人物,誕生TIME 100 Health,名單中的人選來自各行各業的領導者,包括科學家、醫生、倡導者、教育工作者和政策制定者等,立即看看一些重點人物在醫療健康上的貢獻!

TIME 100 Health 2024 ︳ 1. 榜上最年輕僅28歲!推動4天工作換取快樂

TIME 100 Health 2024中最年輕的入選人物年僅28歲!作為推動全球縮短工作週的領先組織4 Day Week Global 的行政總裁,Dale Whelehan致力鼓勵企業奉行4天工作,追求「100-80-100」,即是在 80% 的時間內完成 100% 的工作,而員工則獲得100%的薪水。

(圖片來源:Envato)

打工仔們知道這個建議可能即時雙眼發光,但老闆們又如何?原來現時已知於今年年底將有20個國家參與試驗,正在實行4天工作周的公司員工表示工作帶來的壓力及倦怠感減少,而睡眠、運動及家庭時間均有增加!Dale Whelehan看到這些回應指讓人們有更多空閒時間會對身體健康、心理健康、人際關係、社區甚至環境產生涓滴效應,讓人更懂得運用時間。

Dale Whelehan(圖片來源:TIME 100 Health)

TIME 100 Health 2024 ︳ 2. 最年長人物:將近100歲美國前總統!多年努力杜絕麥地那龍線蟲

講完最年輕具影響力人物,就到最年長人選!這位將近100歲Jimmy Carter是美國前總統,他於1986年開展研究寄生蟲疾病—麥地那龍線蟲根除計劃。這種寄生蟲疾病是由蠕蟲引起,在受污染水中更易以幼蟲方式生存並進入人體,並在體內生長到一米長!聽到這裏已令人聞風喪膽,原來全球只有14宗案例,十分罕見!Jimmy Carter甚至於80多歲之齡時前往非洲,志在根除麥地那龍線蟲,經過多年努力,現時幾乎可以成功杜絕這種疾病。10月1日就100歲的Jimmy Carter是最年長的美國前總統之餘,還最大年紀的TIME 100 Health人物。

Jimmy Carter(圖片來源:TIME 100 Health)

TIME 100 Health 2024 ︳ 3. 《回到未來》Michael J. Fox未到30歲已患柏金遜症!成立基金會推動治療研究

演員、名人無容置疑具有影響力,但即使自己患病,亦不介意公開病情,又願意推動醫療發展的,一定要提及Michael J. Fox!出演《回到未來》三部曲的Michael J. Fox自揭29歲時已患上柏金遜症,但一直未有公開,害怕對個人生活造成困擾。不過直到1998年,他最終公開病情,甚至於2000年成立基金會,讓更多人知道此疾病,又收集數據幫助研究科學家設計首個柏金遜症測試。TIME 100 Health認為如果沒有演員願意分享親身經歷,治療技術就不會發展得那麼快。

Michael J. Fox(圖片來源:TIME 100 Health)

View this post on Instagram A post shared by Michael J Fox (@realmikejfox)

TIME 100 Health 2024 ︳ 4. 奧斯卡影后Halle Berry為更年期女性發聲!

Halle Berry在2002年的第74屆奧斯卡頒獎禮勇奪最佳女主角殊榮,成為全世界第一位非裔奧斯卡影后!她不只演技獲得肯定,在推動女性健康方面亦十分出色。當現年57歲的Halle Berry在步入更年期時,她發現自己沒有足夠的知識面對種種症狀,如潮熱、盜汗等。她有感而發,並將自己的健康平台Re-Spin重點轉移至關注更年期,期間多次到國會會見參議員,希望擴大對中年婦女健康的資源等等,出心出力!她曾經還說出一句金句:「當女性生孩子時,我們會舉辦嬰兒初生派對。為進入人生的這個階段(更年期)而舉行慶祝活動不是很棒嗎?」,成功令不少婦女不再害怕迎接更年期,還學懂很多相關知識。

Halle Berry(圖片來源:TIME 100 Health)

View this post on Instagram A post shared by Halle Berry (@halleberry)

TIME 100 Health 2024 ︳ 5. 神經科學家令癱瘓人士獲重新走路機會!

2011年一名荷蘭男子Gert-Jan Oskam遇上單車意外後脊髓受傷,大腦與脊髓之間失去連結,令雙腳癱瘓,從此失去行走能力。2018年時,神經外科醫生Jocelyne Bloch曾於Gert-Jan Oskam脊椎上植入了一個可以發出電脈衝的裝置,經訓練後可以借助助行器行走,但每次走動都要按下按扭,而且腳步不太自然。

直到2023年,Bloch在患者的大腦植入了額外的設備,在腿部和大腦之間建立了一座「數位橋樑」,訓練後Gert-Jan Oskam的動作更自然,對關節的控制更游刃有餘,可以站立及借助助行器行走!這項新發現成為癱瘓人士的一大喜訊,同時令神經外科醫生Jocelyne Bloch及幫助設備開發的瑞士聯邦理工學院教授、神經科學家 Grégoire Courtine一同入選TIME 100 Health!

(圖片來源:Wings for Life World Run)

Grégoire Courtine及Jocelyne Bloch(圖片來源:TIME 100 Health)

TIME 100 Health 2024 ︳ 6. 社會心理學家帶頭呼籲禁止青少年在校用電話

美國社會心理學家Jonathan Haidt發現在短短2010至2019年間,美國12至17歲青少年的憂鬱和焦慮率幾乎大幅上升131%!於是著手撰寫新書”The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness”,認為現時的青少年不再與朋友見面,每天在社交媒體上花費5個多小時,內心十分孤獨。因此提倡4件事:讓孩子進行更多自由遊戲時間、學校裏禁止使用手機、16歲前禁止使用社交媒體、高中之前禁止使用智慧型手機。

新書發布後引起極大迴響,他的倡議亦令他入圍TIME 100 Health,肯定了他對青少年發展的付出。聽起來是不是很困難?各位家長們又能否狠下心令子女遠離電子產品?

Jonathan Haidt(圖片來源:TIME 100 Health)

今次入選人數眾多,未能一一盡錄他們對醫學上的貢獻,不過他們的專業範疇甚廣,有治療癌症的新發現,對長新冠的研究等,大家可以到《TIME》查閱完整名單!