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TIME 100 Health 2024 |美國時代雜誌100個健康領域最具影響力人物！《回到未來》Michael J. Fox憑柏金遜症經歷推動研究！近100歲美國前總統致力致究一種蟲？邊個幫癱瘓人士重新走路？
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TIME 100 Health 2024 ︳ 美國時代雜誌100個健康領域最具影響力人物！《回到未來》Michael J. Fox憑柏金遜症經歷推動研究！近100歲美國前總統致力研究一種蟲？邊個幫癱瘓人士重新走路？

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　世界各地的科學家、醫生等致力鑽研醫療科技，美國《時代雜誌》（TIME）選出了100 名在健康領域最具影響力的人物，誕生TIME 100 Health，名單中的人選來自各行各業的領導者，包括科學家、醫生、倡導者、教育工作者和政策制定者等，立即看看一些重點人物在醫療健康上的貢獻！

 

TIME 100 Health 2024 ︳ 1. 榜上最年輕僅28歲！推動4天工作換取快樂

 

　　TIME 100 Health 2024中最年輕的入選人物年僅28歲！作為推動全球縮短工作週的領先組織4 Day Week Global 的行政總裁，Dale Whelehan致力鼓勵企業奉行4天工作，追求「100-80-100」，即是在 80% 的時間內完成 100% 的工作，而員工則獲得100%的薪水。

 

TIME 100 Health 2024 |美國時代雜誌100個健康領域最具影響力人物！《回到未來》Michael J. Fox憑柏金遜症經歷推動研究！近100歲美國前總統致力致究一種蟲？邊個幫癱瘓人士重新走路？

（圖片來源：Envato）

 

　　打工仔們知道這個建議可能即時雙眼發光，但老闆們又如何？原來現時已知於今年年底將有20個國家參與試驗，正在實行4天工作周的公司員工表示工作帶來的壓力及倦怠感減少，而睡眠、運動及家庭時間均有增加！Dale Whelehan看到這些回應指讓人們有更多空閒時間會對身體健康、心理健康、人際關係、社區甚至環境產生涓滴效應，讓人更懂得運用時間。

 

TIME 100 Health 2024 |美國時代雜誌100個健康領域最具影響力人物！《回到未來》Michael J. Fox憑柏金遜症經歷推動研究！近100歲美國前總統致力致究一種蟲？邊個幫癱瘓人士重新走路？

Dale Whelehan（圖片來源：TIME 100 Health）

 

TIME 100 Health 2024 ︳ 2. 最年長人物：將近100歲美國前總統！多年努力杜絕麥地那龍線蟲

 

　　講完最年輕具影響力人物，就到最年長人選！這位將近100歲Jimmy Carter是美國前總統，他於1986年開展研究寄生蟲疾病—麥地那龍線蟲根除計劃。這種寄生蟲疾病是由蠕蟲引起，在受污染水中更易以幼蟲方式生存並進入人體，並在體內生長到一米長！聽到這裏已令人聞風喪膽，原來全球只有14宗案例，十分罕見！Jimmy Carter甚至於80多歲之齡時前往非洲，志在根除麥地那龍線蟲，經過多年努力，現時幾乎可以成功杜絕這種疾病。10月1日就100歲的Jimmy Carter是最年長的美國前總統之餘，還最大年紀的TIME 100 Health人物。

 

TIME 100 Health 2024 |美國時代雜誌100個健康領域最具影響力人物！《回到未來》Michael J. Fox憑柏金遜症經歷推動研究！近100歲美國前總統致力致究一種蟲？邊個幫癱瘓人士重新走路？

Jimmy Carter（圖片來源：TIME 100 Health）

 

TIME 100 Health 2024 ︳ 3. 《回到未來》Michael J. Fox未到30歲已患柏金遜症！成立基金會推動治療研究

 

　　演員、名人無容置疑具有影響力，但即使自己患病，亦不介意公開病情，又願意推動醫療發展的，一定要提及Michael J. Fox！出演《回到未來》三部曲的Michael J. Fox自揭29歲時已患上柏金遜症，但一直未有公開，害怕對個人生活造成困擾。不過直到1998年，他最終公開病情，甚至於2000年成立基金會，讓更多人知道此疾病，又收集數據幫助研究科學家設計首個柏金遜症測試。TIME 100 Health認為如果沒有演員願意分享親身經歷，治療技術就不會發展得那麼快。

 

TIME 100 Health 2024 |美國時代雜誌100個健康領域最具影響力人物！《回到未來》Michael J. Fox憑柏金遜症經歷推動研究！近100歲美國前總統致力致究一種蟲？邊個幫癱瘓人士重新走路？

Michael J. Fox（圖片來源：TIME 100 Health）

 

 
 
 
 
 
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TIME 100 Health 2024 ︳ 4. 奧斯卡影后Halle Berry為更年期女性發聲！

 

　　Halle Berry在2002年的第74屆奧斯卡頒獎禮勇奪最佳女主角殊榮，成為全世界第一位非裔奧斯卡影后！她不只演技獲得肯定，在推動女性健康方面亦十分出色。當現年57歲的Halle Berry在步入更年期時，她發現自己沒有足夠的知識面對種種症狀，如潮熱、盜汗等。她有感而發，並將自己的健康平台Re-Spin重點轉移至關注更年期，期間多次到國會會見參議員，希望擴大對中年婦女健康的資源等等，出心出力！她曾經還說出一句金句：「當女性生孩子時，我們會舉辦嬰兒初生派對。為進入人生的這個階段（更年期）而舉行慶祝活動不是很棒嗎？」，成功令不少婦女不再害怕迎接更年期，還學懂很多相關知識。

 

TIME 100 Health 2024 |美國時代雜誌100個健康領域最具影響力人物！《回到未來》Michael J. Fox憑柏金遜症經歷推動研究！近100歲美國前總統致力致究一種蟲？邊個幫癱瘓人士重新走路？

Halle Berry（圖片來源：TIME 100 Health）

 

 
 
 
 
 
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TIME 100 Health 2024 ︳ 5. 神經科學家令癱瘓人士獲重新走路機會！

 

　　2011年一名荷蘭男子Gert-Jan Oskam遇上單車意外後脊髓受傷，大腦與脊髓之間失去連結，令雙腳癱瘓，從此失去行走能力。2018年時，神經外科醫生Jocelyne Bloch曾於Gert-Jan Oskam脊椎上植入了一個可以發出電脈衝的裝置，經訓練後可以借助助行器行走，但每次走動都要按下按扭，而且腳步不太自然。

 

　　直到2023年，Bloch在患者的大腦植入了額外的設備，在腿部和大腦之間建立了一座「數位橋樑」，訓練後Gert-Jan Oskam的動作更自然，對關節的控制更游刃有餘，可以站立及借助助行器行走！這項新發現成為癱瘓人士的一大喜訊，同時令神經外科醫生Jocelyne Bloch及幫助設備開發的瑞士聯邦理工學院教授、神經科學家 Grégoire Courtine一同入選TIME 100 Health！

 

TIME 100 Health 2024 |美國時代雜誌100個健康領域最具影響力人物！《回到未來》Michael J. Fox憑柏金遜症經歷推動研究！近100歲美國前總統致力致究一種蟲？邊個幫癱瘓人士重新走路？

（圖片來源：Wings for Life World Run）

TIME 100 Health 2024 |美國時代雜誌100個健康領域最具影響力人物！《回到未來》Michael J. Fox憑柏金遜症經歷推動研究！近100歲美國前總統致力致究一種蟲？邊個幫癱瘓人士重新走路？

Grégoire Courtine及Jocelyne Bloch（圖片來源：TIME 100 Health）

 

TIME 100 Health 2024 ︳ 6. 社會心理學家帶頭呼籲禁止青少年在校用電話

 

　　美國社會心理學家Jonathan Haidt發現在短短2010至2019年間，美國12至17歲青少年的憂鬱和焦慮率幾乎大幅上升131%！於是著手撰寫新書”The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness”，認為現時的青少年不再與朋友見面，每天在社交媒體上花費5個多小時，內心十分孤獨。因此提倡4件事：讓孩子進行更多自由遊戲時間、學校裏禁止使用手機、16歲前禁止使用社交媒體、高中之前禁止使用智慧型手機。

 

　　新書發布後引起極大迴響，他的倡議亦令他入圍TIME 100 Health，肯定了他對青少年發展的付出。聽起來是不是很困難？各位家長們又能否狠下心令子女遠離電子產品？

 

TIME 100 Health 2024 |美國時代雜誌100個健康領域最具影響力人物！《回到未來》Michael J. Fox憑柏金遜症經歷推動研究！近100歲美國前總統致力致究一種蟲？邊個幫癱瘓人士重新走路？

Jonathan Haidt（圖片來源：TIME 100 Health）

 

　　今次入選人數眾多，未能一一盡錄他們對醫學上的貢獻，不過他們的專業範疇甚廣，有治療癌症的新發現，對長新冠的研究等，大家可以到《TIME》查閱完整名單

 

Tags:#TIME#時代雜誌#健康#癌症#長新冠#新冠#Gert-Jan Oskam#Halle Berry#Jimmy Carter#Michael J. Fox#柏金遜症#神經外科#腦神經科
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