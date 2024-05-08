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1+1傳承愛
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1+1 傳承愛

逸趣談Teen
張逸
逸趣談Teen

　　經過漫長的四年，每兩年舉辦一次的寄養家庭服務獎頒獎典禮終於能夠以實體模式進行！這場由社會福利署中央寄養服務舉辦的盛會，旨在表彰那些為寄養兒童提供溫暖家庭環境的英雄。

 

　　典禮共有七百多人參加，包括寄養兒童、寄養父母、寄養單位的機構代表和政府官員。他們共同見證了這特別時刻，向那些長期以來默默付出的寄養父母們致以崇高的敬意。

 

1+1 傳承愛

（由作者提供相片）

 

　　近年隨著寄養家長的年齡增長及許多適齡夫婦移居海外，寄養服務十分需要「新血」加入。然而，招募新的寄養家庭一直是艱鉅的任務，因為公眾對寄養服務的認知不足，亦對這項服務的懇切需求缺乏具體了解，更重要的是，要做稱職的寄養家長十分困身，基本上全年無休的全方位照顧兒童，所需付出的時間和精力令人卻步。為了舒緩寄養家長在這方面的壓力，社會福利署推出嶄新的「1+1」組合寄養家庭招募模式。

 

　　新模式是為了鼓勵有志加入寄養服務的家庭，允許他們與親友一同申請成為寄養家長，照顧同一名寄養兒童。當寄養家長因事暫未能照顧兒童時，他們的親友可以接替他們照顧兒童，大大增加了寄養家長的彈性和便利。這無疑減輕了寄養家長的負擔，希望藉此吸引更多有心人加入寄養行列。

 

　　過往有些寄養家長因事而需將兒童交給陌生人照顧時，他們難免感到自責和內疚。新模式令他們能夠放心將兒童暫託給熟悉且可信任的人；而對寄養兒童而言，能夠暫住在寄養家長的親友家中，由於之前彼此已認識及關係融洽，亦讓兒童在暫住期間更有安全感。此外，政府提出大幅提高寄養家庭獎勵金，普通照顧由每月約5,000元增加至約11,000元，緊急照顧則由每月約6,600元增加至約13,000元，希望藉以吸引更多合資格的夫婦投身寄養服務。

 

　　典禮上我們鳴謝一些已經服務多年的寄養父母，當中有照顧了孩子25年，甚至超過30年的寄養家長。他們的無私奉獻和長期支持不僅為寄養兒童提供了溫暖的家庭環境，也給予了兒童成長和發展的機會。他們的無私付出，值得我們的高度讚賞。

 

　　讓我們一起支持寄養服務，提高公眾對寄養家庭服務的認識和理解，並鼓勵更多人參與其中，為寄養兒童的未來帶來積極的改變。我們攜手合作，為這個社會的脆弱的一群帶來希望和溫暖！如果你和親友有興趣成為寄養家庭，歡迎與我們聯絡。

 

寄養服務

電話：2173 7650

電郵：info-sghfc@hksas.org.hk

 

Tags:#寄養家庭#寄養父母#社會福利署
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