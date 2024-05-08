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糖尿病症狀 | 10個港人1個患糖尿病！新症急速上升！發現4大症狀快求醫！營養師公開3種飲食法幫助穩定血糖
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糖尿病症狀 | 10個港人1個患糖尿病！新症急速上升！發現4大症狀快求醫！營養師公開3種飲食法幫助穩定血糖

健康解「迷」
健康解「迷」

　　根據醫管局數據顯示，本港目前約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約一成，即每10名港人便有一名糖尿病患者，且數目明顯正急劇上升。台灣有營養師則指出，若出現4大症狀，要留意可能罹患糖尿病，應及早就醫治療。

 

　　據統計數字顯示，全球約有超過四億二千萬人口為糖尿病（Diabetes Mellitus）患者，預計至2040年，患病數目將會增至六億四千萬。而本港糖尿病患者人數亦正在急劇上升，在發病率方面，年齡35歲以下人士當中有2%患上糖尿病；而年齡65歲以上的人士當中，更有超過20%罹患糖尿病。

 

糖尿病4大症狀

 

　　台灣營養師林郁庭在Facebook個人專頁發文指出，糖尿病有4大症狀，當出現這些症狀，應及時到醫院做進一步抽血檢查，儘早治療。

 

1. 吃多

 

體內胰島素若作用不佳，攝取到體內的糖分無法進入細胞中，葡萄糖無法充分利用，從而容易導致飢餓感。

 

2. 尿多

 

因體內糖分過多，導致尿液中也出現糖分，引發滲透性利尿，水分跟著從腎臟排出，造成尿量增加的現象。

 

3. 喝多

 

因尿液變多，水分流失過多，導致經常口渴而不自覺的想要多喝水。

 

4. 體重減輕

 

因胰島素作用不佳，葡萄糖無法順利進入細胞，身體無法獲得足夠的能量。即使吃得多，也無法有效利用攝取的醣類，進而導致體重持續減輕。

 

資料來源：台灣營養師林郁庭

 

外出用膳或叫外賣增加糖尿病風險

 

　　澳洲註冊營養師劉惠汶Vivien曾接受訪問時表示，香港人出外進膳普遍會選擇炒粉麵飯或者快餐，但這類型的食物含較高熱量，油、鹽、糖都相對較高。如果整體熱量攝取較多，消耗較少，久而久之有機會影響體重。因此，外出用膳或者叫外賣都跟糖尿病風險有密切關係。

 

　　「一碟揚州炒飯，它含有約1200卡路里，即是千卡，熱量相若5碗飯。此外，它有接近10茶匙的食油及1茶匙的食鹽。」

 

　　根據衛生署的建議，成年人一天內攝取的主食油最好控制在6至7茶匙的油份，而食鹽最好保持在不多於1茶匙。由此可見，一碟炒粉麵飯的熱量、糖份、油份、鹽份有機會較高。

 

較健康的食物選擇

 

　　Vivien建議，盡量避免選擇加工肉類，例如腸仔、午餐肉、火腿或者丸製品、漢堡扒等等。因為這類型食物的飽和脂肪有機會較高，大家可以新鮮食材取代加工肉類。

 

　　她以常見的茶餐廳早餐為例，如一個餐肉火腿公仔麵，可以轉做例如蕃茄鮮牛肉通粉，或者豬潤米粉等等。吃肉類時，可以把一些皮位、近骨肉類及腩位，取替做一些比較瘦的部位，例如牛腩河轉做海南雞去皮白飯，或者燒鯖魚定食、瘦叉燒飯等等。而醬汁方面，最好當然能「走汁」，但如果不能「走汁」，「少汁」、「邊上」或「另上」都是一些小策略。

 

進食低升糖食物穩定血糖水平

 

　　Vivien還建議，大家平日飲食上要注意模式及食物款式，有助穩定血糖水平，長遠來說有助控制體重，預防糖尿病。

 

1. 少食多餐

 

　　當血糖開始下降時會容易出現很肚餓的情況，也因此令到下一餐進食的份量變多，少食多餐可以保持飽腹感，減少多吃的情況。

 

2. 控制碳水化合物攝取量

 

　　留意每一餐碳水化合物的攝取量及控制碳水化合物的攝取量，有助穩定血糖平穩度，糖尿病患者需更留意。

 

3. 選擇低升糖碳水化合物

 

　　選擇碳水化合物時，盡量選擇低升糖指數的碳水化合物，對血糖的影響比較少，會慢升慢跌。除了可以讓血糖平穩度高之外，亦有助增強飽肚感，延長飽肚的時間，繼而可控制整體熱量攝取，避免因為太肚餓而多吃雜糧。

 

低升糖飲食方法

 

　　Vivien還分享了一些由高升糖指數轉做低升糖指數的飲食方法：

 

● 白米飯或白粥轉做紅米或藜麥

● 薯仔轉做粟米、腰豆、鷹嘴豆

● 即食麵轉做意粉、蕎麥麵

 

轉載自晴報

 

Tags:#糖尿病#糖尿科#血糖#識食#營養#穩定血糖#多尿#多吃#多喝#體重減輕#糖尿病症狀#三高#四高
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