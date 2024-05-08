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便秘解決 | 精神壓力都會引致便秘？一個刷牙小動作有助刺激腸道蠕動排便！睇埋醫生4招改善
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便秘解決 | 精神壓力都會引致便秘？一個刷牙小動作有助刺激腸道蠕動排便！睇埋醫生4招改善

健康解「迷」
健康解「迷」

　　除了飲食習慣之外，壓力亦有可能誘發便秘問題！有大腸直腸外科醫生指出，便秘其中一個主因與精神壓力相關，他拆解4招幫助改善便秘外，亦分享了日本名醫的「微笑刷牙法」，指其除了有助緩和心情外，亦有幫助通便的功效，建議大眾出現「壓力型便秘」時不妨一試。

 

　　台灣大腸直腸外科醫陳威智醫生日前於個人Facebook專頁分享便秘資訊，強調便秘其中一項主因是由於精神壓力及緊張情緒影響，導致自律神經緊繃，影響腸道蠕動及吸收，繼而誘發便秘問題。

 

　　他續指，日本著名便秘診所醫生小林弘幸曾於節目上提倡的「微笑刷牙法」，建議大眾早上面對鏡子帶著微笑刷牙，可有助緩解心情，避免緊張趕上班的情緒干擾到自律神經之餘，期間配合扭腰擺動的動作刺激腸胃，可有助提升腸道蠕動力，幫助腸道排出糞便。

 

4招改善便秘問題

 

　　陳威智醫生早前帖文亦曾拆解下列4招，幫助大家改善便秘問題：

 

1. 避免坐姿連續6小時以上

2. 養成規律運動習慣增加腸道蠕動

3. 充足水分及攝取適量油脂

4. 補充膳食纖維

 

資料來源：台灣大腸直腸外科醫陳威智醫生

 

　　醫生表示，養成良好的排便習慣除了可降低便秘的發生，也能降低痔瘡發作的機率，而便秘患者亦不應過度依賴瀉劑及浣腸藥，假如平日經常需要靠藥物才能順利排便時，建議要進一步進行檢查，以排除嚴重健康問題。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#治療#診所#壓力#痔瘡#醫生#便秘#台灣#Facebook#便柲#腸道健康#刷牙#腸胃肝臟科#精神健康#微笑刷牙法
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