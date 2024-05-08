女子狂食菜引發急性腎衰竭需洗腎保命？醫生警告：5種蔬菜食太多會傷腎！因為含有一種物質

【腎衰竭／慢性病／蔬菜／草酸／菠菜／莧菜】凡事不宜過量，否則有可能「物極必反」，得不償失。台灣有醫生引述外國病例，指一名女子在吃下大量蔬菜後引發急性腎衰竭，結果需要洗腎保命；對此醫生解釋，部分蔬菜含有大量草酸，多吃容易對腎臟造成傷害，並列出5種風險較高的蔬菜，提醒市民要注意。

台灣腎臟科醫生江守山近日在節目《奕起聊健康》中引述一宗外國病例，表示英國一名女子在拜訪姐姐的時候，發現對方家裏的花園有馬齒莧，之後連續2天吃了約600克的馬齒莧生菜沙律。結果到了第3天，女子發現自己無法排出小便，求醫後證實因為攝入過多草酸而引起急性腎衰竭，需要即時洗腎保命。

對此江守山就解釋，草酸主要由腎臟負責代謝，過多的草酸會造成不同形式腎臟損傷，當中包括草酸鈣結石、急性腎病等。他指出，由於腎臟受損時不會感到疼痛，因此經常有患者攝取過量草酸而不自知，直到其他器官出現異常或不適時，才發現腎衰竭。

他又列出以下5種常見蔬菜，並表示它們的草酸含量都較高，如果本身患有慢性腎病更應該避免進食，以免令腎臟損傷更加嚴重。

● 菠菜

● 綠莧菜

● 芹菜

● 紅莧菜

● 馬齒莧

江守山指出，菠菜及馬齒莧都是草酸含量極高的蔬菜，如一次過攝取1200毫克草酸，即進食約600克的菠菜或莧菜，便有可能引發急性腎衰竭。他續指，一般情況下生吃這些蔬菜的風險更高，烹調過則大約可以去除五分之一的草酸量，但效果有限，因此仍不應大量進食。

轉載自晴報