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耍太極好處 | 港大研究發現！每周耍太極2次可增末期肺癌病人存活率逾6成！改善睡眠質素及身心健康！建議納入治療計畫
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耍太極好處 | 港大研究發現！每周耍太極2次可增末期肺癌病人存活率逾6成！改善睡眠質素及身心健康！建議納入治療計畫

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【港大研究/太極/肺癌/癌症/運動】港大醫學院日前發布一項研究，指耍太極能夠有助提升晚期肺癌病人的存活率逾6成。研究團隊希望通過將太極納入治療計劃，為患者提供安全、經濟實惠和有效的治療方法，除了藥物治療外，可從心理和精神健康上減輕患者對於病情的焦慮和負擔，從而增強患者的整體健康。

 

　　港大醫學院護理學院的研究團隊4月25日公佈一項研究結果，指出太極和帶氧運動可改善晚期肺癌患者的睡眠質素、心理健康、身體功能和生理節奏，提高病人一年內的存活率及減少疲勞。研究結果已發表在權威期刊《美國醫學會雜誌：腫瘤學》。

 

　　港大醫學院的研究團隊在2018年12月至2022年9月期間，在香港三間公立醫院招募226名晚期肺癌患者，作為研究對象，並隨機將他們分派至2個不同組別作比較。

 

太極組：每周耍太極兩次，為期連續16周。

 

帶氧運動組：每月做帶氧運動兩次，如跑步機步行、騎健身單車和阻力訓練等運動，為期連續16周。

 

每周耍太極兩次增存活率

 

　　研究結果顯示，兩種運動對於肺癌病人的身心均有顯著提升，而太極組的病人在睡眠質素、疲勞減輕和平衡能力方面較帶氧運動有更大成效。太極組的死亡風險較對照組顯著降低65%，顯示太極有可能提高晚期肺癌患者的存活率。

 

身心合一 全面改善身心健康

 

　　港大醫學院護理學院助理教授（研究）竹村奈緒美博士解釋，太極是身心合一的運動，集合冥想和正念的特點，可全面地提升病人身心健康；有助患者應對心理壓力，減輕焦慮，從而提升整體生活質素及一年內的存活率。

 

肺癌是癌症「頭號殺手」

 

　　根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

 

肺癌常見6大症狀

 

1.發現自己久咳不癒，久咳嚴重

2.常常覺得喘不過氣

3.咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4.肺部反覆感染難根治

5.深呼吸、咳嗽時篡得胸痛


資料來源：外科專科醫生白映俞

 

基因突變成非吸煙患者病發原因

 

　　臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是愈來愈多。

 

　　李醫生表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲，「有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60-80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是『肺腺癌』。」

 

　　李醫生提醒，若年過40歲，不論是否吸煙者，也應多點留意自己身體發出的警號，有機會及早發現肺癌，早治療效果遠比遲治療理想。

 

預防方法

 

　　關於預防方法，腫瘤科醫生陸凱祖曾接受訪問指，不吸煙的人若因基因變異引發肺癌，難以預防。因此，定期做篩檢，儘早發現問題仍是最重要的。也可以在日常中避免接觸危險因素，例如自覺地戒煙、避免吸入二手煙，避免長期逗留空氣污染環境、吸入石棉等工業塵埃等。

 

轉載自晴報

Tags:#存活率#耍太極#研究團隊#負擔#增強#港大醫學院#經濟實惠#藥物治療#精神健康#發布#有效#減輕#肺癌#末期肺癌#運動#健康研究#香港大學#抗癌#防癌#腫瘤科
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