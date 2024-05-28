牙科街症 | 登記最新安排！衛生署轄下9間診所6.11起提前登記時間免深宵排隊！即睇診所名單及最新安排

【更新自5月28日】

早前衛生署預告牙科診所緊急街症服務將有新登記安排，現時終於有消息了！衛生署昨日（5月27日）表示，由6月11日起調整轄下9間提供牙科街症服務診所的初步登記時間，由現時的當日凌晨零時提前至服務前一日晚上8時，換言之6月11日的牙科街症服務初步登記安排會於前一日（即6月10日）晚上8時開始。



大家可於晚上8時先初步登記個人資料及核對身分證明文件正本，當登記人數已達到街症服務的派籌名額上限，職員便會停止為輪候者進行初步登記。當成功完成初步登記便可以離開，然後到服務當日上午原定的派籌時間（方逸華牙科診所的原定派籌時間為服務當日下午）返回相關診所，依序正式取籌、進行正式登記及接受治療。



9間牙科診所

堅尼地城社區綜合大樓牙科診所 九龍城牙科診所 觀塘牙科診所 方逸華牙科診所 大埔王少清牙科診所 粉嶺健康中心牙科診所 荃灣牙科診所 仁愛牙科診所 元朗政府合署牙科診所

牙科街症服務診所（只處理止痛及脫牙）地址請按此

【更新自5月8日】

「牙痛慘過大病」，如果要到衛生署轄下的牙科門診求醫，不但未能即時向牙醫求診，還要凌艮晨12時排隊等白天門診的籌號，十分折磨！不過昨日（5月7日）醫務衞生局局長盧寵茂教授宣布將更新公共牙科服務派籌安排，讓大家不用再深宵排隊，而且會逐漸改善，本周四（5月9日）起將會延遲派籌時間。知道很多公公婆婆都會連夜下樓等候派籌，看過以下詳情後，記得提醒他們喇！

將推遲派籌時間免多次來回診所！

衛生署有11間牙科診所提供止痛及脫牙的服務，假如大家現時需要接受牙科街症服務，診所會於當天凌晨12時開始為輪候人士初步登記個人資料，完成登記後毋須繼續等候，直到當天上午原定派籌時間返回同一間診所正式取籌及進行登記，換言之想取得籌號成功看診，就要深宵等候，有些人更為了確保能接受治療便提早排隊，一排便是數小時。

有見及此，衛生署將逐步改善取籌安排。本周四（5月9日）起，派籌及正式登記時間將由上午11時改為下午1時，服務時間維持於下午1時半開始，大家取籌及登記後可以一次過盡快獲得服務，不用多次往返診所。

（圖片來源：晴報）

7月起推前到晚上8時開始登記＋推行線上電子派籌！

7月初起，牙科街症服務初步登記時間，一律由服務當天凌晨零時改為服務前一天晚上8時開始，作初步登記後，只須於牙科街症服務時間前半小時返回有關診所，核對身份證明文件正本及正式登記後，便可接受服務，免卻大家需要深宵排隊及多次往返診所的情況出現。

另外，衞生署將會推行線上電子派籌及登記系統，屆時無需再親身排隊取籌。系統亦可以提供11間診所實時餘籌名額資訊，確保充分利用所有名額。系統的開發工作及派籌安排籌備已經展開，並於7月實施，稍後將公布確實推行日期。

衛生署牙科診所派籌安排變更詳情

現時：

● 診所會於當天凌晨12時開始為輪候人士初步登記個人資料

● 完成登記後無需繼續等候，直到當天上午原定派籌時間返回同一間診所正式取籌及進行登記

5月9日起：

● 派籌及正式登記時間將由上午11時改為下午1時，服務時間維持於下午1時半開始

7月初起：

● 「初步登記」時間由服務當天凌晨零時改為服務前一天晚上8時開始

● 完成「初步登記」後，只須於牙科街症服務時間前半小時返回有關診所

● 推行線上電子派籌及登記系統，並提供11間診所實時餘籌名額資訊

牙科街症服務診所（只處理止痛及脫牙）地址請按此