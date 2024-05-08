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牙科街症派籌最新安排！政府：衛生署11間牙科診所將延遲派籌時間免深宵排隊及多次往返診所！7月將設電子派籌 + 提早一晚登記！即睇詳情
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牙科街症派籌最新安排！政府：衛生署11間牙科診所將延遲派籌時間免深宵排隊及多次往返診所！7月將設電子派籌 + 提早一晚登記！即睇詳情

健康大晒
健康大晒

　　「牙痛慘過大病」，如果要到衛生署轄下的牙科門診求醫，不但未能即時向牙醫求診，還要凌艮晨12時排隊等白天門診的籌號，十分折磨！不過昨日（5月7日）醫務衞生局局長盧寵茂教授宣布將更新公共牙科服務派籌安排，讓大家不用再深宵排隊，而且會逐漸改善，本周四（5月9日）起將會延遲派籌時間。知道很多公公婆婆都會連夜下樓等候派籌，看過以下詳情後，記得提醒他們喇！

 

將推遲派籌時間免多次來回診所！ 

 

　　衛生署有11間牙科診所提供止痛及脫牙的服務，假如大家現時需要接受牙科街症服務，診所會於當天凌晨12時開始為輪候人士初步登記個人資料，完成登記後毋須繼續等候，直到當天上午原定派籌時間返回同一間診所正式取籌及進行登記，換言之想取得籌號成功看診，就要深宵等候，有些人更為了確保能接受治療便提早排隊，一排便是數小時。

 

　　有見及此，衛生署將逐步改善取籌安排。本周四（5月9日）起，派籌及正式登記時間將由上午11時改為下午1時，服務時間維持於下午1時半開始，大家取籌及登記後可以一次過盡快獲得服務，不用多次往返診所。

 

牙科街症派籌最新安排！政府：衛生署11間牙科診所將延遲派籌時間免深宵排隊及多次往返診所！7月將設電子派籌 + 提早一晚登記！即睇詳情

（圖片來源：晴報）

 

7月起推前到晚上8時開始登記＋推行線上電子派籌！

 

　　7月初起，牙科街症服務初步登記時間，一律由服務當天凌晨零時改為服務前一天晚上8時開始，作初步登記後，只須於牙科街症服務時間前半小時返回有關診所，核對身份證明文件正本及正式登記後，便可接受服務，免卻大家需要深宵排隊及多次往返診所的情況出現。

 

　　另外，衞生署將會推行線上電子派籌及登記系統，屆時無需再親身排隊取籌。系統亦可以提供11間診所實時餘籌名額資訊，確保充分利用所有名額。系統的開發工作及派籌安排籌備已經展開，並於7月實施，稍後將公布確實推行日期。

 

衛生署牙科診所派籌安排變更詳情

 

現時：

●　診所會於當天凌晨12時開始為輪候人士初步登記個人資料

●　完成登記後無需繼續等候，直到當天上午原定派籌時間返回同一間診所正式取籌及進行登記

 

5月9日起：

●　派籌及正式登記時間將由上午11時改為下午1時，服務時間維持於下午1時半開始

 

7月初起：

●　「初步登記」時間由服務當天凌晨零時改為服務前一天晚上8時開始

●　完成「初步登記」後，只須於牙科街症服務時間前半小時返回有關診所

●　推行線上電子派籌及登記系統，並提供11間診所實時餘籌名額資訊

 

牙科街症服務診所（只處理止痛及脫牙）地址請按此

 

Tags:#牙科#衛生署#牙科診所#街症#盧寵茂#醫務衞生局#派籌
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