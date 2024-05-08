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立夏節氣 │ 夏天心氣足精神才會好！立夏湯水：「合掌瓜蟲草花雞腳湯」養心補腎兼強壯脾胃
廿四節氣
湯水食療

立夏節氣 │ 夏天心氣足精神才會好！立夏湯水：「合掌瓜蟲草花雞腳湯」養心補腎兼強壯脾胃

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「上星期六下了一場大雨！本來約了朋友都取消了。」Ivy說。

 

　　「這場豪雨迎來了立夏。立夏，表示夏天的開始了。立夏日一般在每年的新曆五月五至七日之間。春盡夏生，夏三月伊始。春生、夏長，秋收、冬藏，立夏是萬物進入旺季生長的一個重要節氣。」我說。

 

　　「二十四節氣是中國曆法的內容，為甚麼和現在日曆有關？」Ivy問。

 

　　「二十四節氣是中國古代觀察太陽的位置與地球互動產生的氣候變化而建立。首先定了兩個『至』，分別為『冬至』和『夏至』，冬至一陽生，夏至一陰生。然後再確立四季開始的時間，稱為『立』，分別為立春、立夏、立秋、立冬。其他節氣再平均分布一年之內。正因為二十四節氣根據太陽和地面位置，和觀察天氣變化而成，現在陽曆又稱太陽曆，因應地球上所呈現出太陽直射點的周期性變化，所制定的曆法，所以二十四節氣和新曆日子相對固定的。」我說。

 

　　「立夏有甚麼要注意呢？」Ivy問。

 

　　「立夏此時，溫度明顯升高，炎暑將臨，雷雨增多。夏屬火，相應身體為心，心為君主之官，心主神明。心是我們身體的君主，心氣足，精神才會好，身體才會健康。夏天正是我們養護身心，促進身心紓緩，扶持身體陽氣的大好時機。

 

　　春天天氣潮濕，現代人通常運動不足，工作和生活壓力大，陽氣不足，濕氣又重。內經云：春夏養陽，現在步入夏天，陽氣漸充，把握天時，陰寒之氣化掉。

 

　　談及心，不得不提腎，心屬火，腎屬水，兩者是相剋的關係，但兩者同時是互相協調，為身體維持動態平衡，我們稱為相濟。心火不能過旺，不停燃燒，腎主收藏，需要腎水來平衡，稱為心腎相交。」我說。

 

　　「原來如此。」Ivy道。

 

　　「飲食上要注意養心和腎。養心補腎可以選擇蟲草花和腰果。 蟲草花有補肺腎、止咳嗽、益虛損、扶精氣之功用。腰果能補腦養血，補腎，健脾，下逆氣，止久渴。脾主四時，脾胃強壯才能適應天氣變化。我們可以吃合掌瓜和花生。合掌瓜能理氣和中，健脾開胃。花生能潤肺、和胃、止血。這些材料可煲成時令保健湯水。」我說。

 

　　「太好了。」Ivy說。

 

　　「夏天要多到戶外走走，曬太陽，心情暢舒。另外慢活，享受生活，也是養心的方法。還有就要充夠睡眠，睡覺是陽氣收藏時，也是補腎。」我說。

 

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Tags:#湯水#食療#立夏#養生#夏天養生#合掌瓜蟲草花雞腳湯#合掌瓜#蟲草花#花生#腰果#中醫
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