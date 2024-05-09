日本Pasco麵包疑混入老鼠殘骸、宣布回收逾10萬件產品！被推薦為斷奶食品日網民感震驚！

日本敷島麵包公司（敷島製パン）旗下品牌Pasco，近日傳出在東京多摩工場生產的一款片裝麵包產品混入異物，疑似是老鼠的一部份殘骸。公司周二（7日）就事件道歉，並宣布回收超過10萬件產品。

綜合《朝日新聞》、《Oricon News》、《Sponichi Annex》等日媒報道，敷島麵包分別於周日（5日）及周二（7日）收到來自消費者的電子郵件，反映「麵包裡有異物，好像是小動物」。對此，公司表示混入異物的2件商品已經回收完畢，但為了慎重起見，公司決定回收由同一生產線製造的「超熟山型麵包5片裝」及「超熟山型麵包6片裝」。

敷島麵包事後在官網發表道歉聲明，並表示將自主回收Pasco東京多摩工廠在5月3日製造的相關產品，總數約為10萬4000件。公司亦在聲明內一併公布回收的產品批次及消費期限，銷售地區包括東京、千葉、埼玉、茨城、神奈川等一共15個都縣。

據報，超熟吐司因為使用日本國產小麥，可以拿來做成小孩的斷奶食品，因此廣受家長歡迎。事發後許多日本網民感到震驚，紛紛表示「超熟是被推薦當作斷奶食品的麵包吧，說是添加劑少之類的」、「因為無添加，所以很多人都把超熟當成斷奶食品，好可怕啊」、「斷奶食品的麵包粥一直都是用超熟」、「太令人吃驚了」等。

轉載自晴報