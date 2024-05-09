食素未必健康？50歲婦茹素數十年驚患大腸癌！油膩加工素吃出禍！小心5個素食地雷：太多澱粉都唔好

素食看似對身體百利而無一害，但吃錯可能適得其反。一名50歲婦人茹素幾十年，豈料照腸鏡時卻發現大腸有腺瘤。婦人基於宗教原因，冒著腺瘤變成癌的風險都不願切除，最終3年後自食其果。

宗教信仰 拒絕切除息肉

台灣胃腸肝膽科醫生張振榕在當地節目《醫師好辣》中分享病例，指幾年前有一名50多歲婦人來到他診所做腸鏡檢查，輪候期間提出一個很奇怪的要求，

假如我有息肉，你都不可以切。

婦人基於宗教信仰提出這個特殊，讓張醫生非常困惑，他亦苦口婆心勸喻婦人，最後徒勞無功。直到照完腸鏡，果然發現大腸長有0.8厘米腺瘤。當時張醫生勸喻婦人，指「你再放5年至10年，它應該會變癌症」，現在腺瘤的狀況已經是在「癌症邊緣」。不過他尊重婦人的決定，叮囑她過半年一定要來覆診。

過了2、3年後，婦人再次來向張醫生求診，原因是因為她大便有血，欲做腸鏡檢查腸道息肉的狀況。經檢查後，醫生確診婦人患大腸癌3期。婦人最後被安排送往醫院切除部分大腸，術後配合化療根治癌症。

張醫生指，婦人已經茹素幾十年，身形微胖，罹癌的原因正是因為她經常吃很油膩的加工素，如素肉、素雞、素魚，亦嗜甜，故此增加患上大腸癌和肥胖的風險。張醫生指出罹大腸癌3大高風險因素：

‧高油飲食



‧纖維質不夠



‧常吃油炸品

茹素就不會患上大腸癌？

台灣營養師何沂霖在《早安健康》專欄發文分享吃素5個地雷：



1. 過量攝取健康的澱粉：不少素食為了增加菜色變化，通常會設有很多配菜，大多數「配菜」也是澱粉做的，像是南瓜、蓮藕、蕃薯、芋頭、薯仔等。主食方面亦多提倡健康，故以五穀飯、紫米飯為主。當澱粉質配菜配上一大碗飯，長期這樣吃會導致全穀雜糧攝取過量，構成肥胖問題，尤其是有血糖問題者，高澱粉的餐點容易讓血糖飆升。



2. 過多的素食加工品：素魚丸、素肉排等，這些素食加工食品通常都是以少許的蛋白質加入大量的澱粉、油脂、調味料而製成，製作時同時加入大豆油、葵花油這一類促發炎的油脂。此外，像是麵筋、麵腸、烤麩、蘭花干也是常見配菜，油脂含量都不低。因此茹素期間經常食用加工素，身體亦不見得會好。



3. 素食中的豆類並非蛋白質，如綠豆、紅豆、鷹嘴豆、小扁豆、青豆仁等其實是全穀雜糧類。



4. 餐點裡沒有肉不一定是清淡，若整天下來大部分攝取的都是澱粉質，缺少蛋白質，不但會增磅，長者更容易流失肌肉。



5. 水果當正餐或取代蔬菜：很多人誤以為吃水果就表示有吃蔬菜，其實水果裡有果糖，攝取的糖分比纖維還多。

初期沒有明顯病徵 留意大便變化

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略接受訪問時指出，早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

初期大腸癌3大警號:



1.大便習慣改變



‧粗幼程度不一樣



‧大便次數增加



‧大便形狀，變細





2.便血



‧大便有血



‧排黏液便





3.肚子脹痛



資料來源：腸胃肝臟科專科醫生房嘉略

大腸癌7大高危因素

1. 年過50



2. 男士



3. 家族曾經有人患大腸癌



4. 經常進食醃制、高脂及油膩食物（如紅肉及加工食品）



5. 吸煙或飲酒



6. 缺乏運動



7. 肥胖



房醫生提醒，有家族病史的人比正常人，患上大腸癌的風險高出1.5至2倍幾。因此，高風險人士即使本身沒有任何病徵，他們亦應定期進行大腸癌篩查，避免演變成癌症，

「透過大腸癌篩查，可以有效預防大腸癌，因為大多數大腸癌是由大腸瘜肉演變而成，當接受大腸鏡發現大腸瘜肉時，可以同時進行切除，即時解除風險。而大腸鏡亦可以了解患者大腸瘜肉數量及尺寸，了解其大腸癌的風險。一旦未有及時求醫，可能已經錯過黃金治療時間。」

轉載自晴報



