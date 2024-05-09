子宮肌瘤病徵 │ 月經血量是常人50倍！30歲女子檢查驚現體內藏60粒子宮肌瘤！邊4類女生易有子宮肌瘤？

【子宮肌瘤／月經／貧血】女士每月都要經歷一次「大出血」，若經血量過多要小心！內地一名女生26歲時做體檢發現有子宮肌瘤，僅僅2年間就長大5倍。有一晚，她在睡前換上特長衛生巾，不消2小時就如「躺在血泊中」，終於意識到事情的嚴重性，正視問題。

26歲時發現有子宮肌瘤 2年間惡化

該名30歲女化名玫瑰，日前在內地社交平台「小紅書」發文回顧自己1年前做手術切除子宮肌瘤的心路歷程。玫瑰一直有經痛問題，故在2018年做子宮超聲波檢查時，發現子宮裡有直徑1厘米大小的子宮肌瘤。因當時情況沒有嚴重影響生活，故她只服用中藥調理身體。兩年後，玫瑰大學畢業投身社會，形容「那時候的經痛已經非常非常嚴重」，覺得內服中藥效用不大，故此她決定再做一次超聲波檢查，驚悉當年的子宮肌瘤已擴大至5厘米。

就沒有想到2020年的時候，就兩年後，那時候我的經痛已經非常非常嚴重，我的肌瘤已經長到5厘米啊。我那年上班以後又很辛苦，於是就1年翻了5倍。

經血量超出正常人50倍 須入院打止血針

她指，當時的肌瘤大小「就如子宮般差不多大」。後續再做詳細檢查後更發現，「整個子宮都是瘤」，不管內外都長滿了大大小小的肌瘤，當時醫生指，若要切除的話，可能過程會比一般病例複雜。此外，她經痛問題非常嚴重，經常「大出血」至貧血的程度。起初她並沒有意識到問題嚴重性，就在她準備做手術的前100天，經期從2月開始「一直在出血」，從沒停止過。而且流量極大，她試過臨睡前換上特長特大流量專用的「安心褲」，才剛睡了1小時，她在睡夢中驚醒，發現整張床單基本上都沾滿經血，「從睡褲到睡衣上渾身是血」，

我躺在血泊中，特別的無助。

當時事態嚴重，她立刻去醫院打止血針。那時候她突發奇想，好奇自己的「經血流量是有多誇張」，於是她將那條沾滿經血的安心褲保留起來帶到醫院，帶同一條全新的安心褲，一同讓醫生稱重比較一下重量，結果發現自己「2小時的月經流量是正常人的50倍」。當下她終於意識到自己情況嚴重，決定正視問題。

剖腹切除60顆子宮肌瘤

她終於打算在2023年4月做手術切除肌瘤，本來切除子宮肌瘤不用開刀那麼嚴重，但醫生卻建議她剖腹開刀將所有肌瘤刮除。醫生指，因為子宮肌瘤已經長滿子宮內外壁，基本上堵塞了子宮腔入口，無法用微創或植入的方式清除。最後她在去年4月底動手術，成功將直徑7厘米的子宮肌瘤和其他小肌瘤全部清除，術後她形容是「元氣大傷」，但慶幸「終於能夠過正常生活」。

4類人高危

台灣婦產科醫生張瑜芹在Facebook專頁發文，表示子宮肌瘤是婦科相當常見的疾病，女性一生中患有的機率並不低。她指，「子宮肌瘤」其實是長在子宮內的平滑肌瘤，其中99.5%為良性，大多無症狀，只有約三成的人會因為肌瘤大小及生長位置引起症狀，常見症狀包括：經血量多、經期疲勞、頭暈、貧血、便秘、頻尿、下背痛、性交疼痛。而基本上在5cm以下的肌瘤，是完全沒有症狀的，因此許多患者其實不知道自己有子宮肌瘤，直至體檢時才意外發現。以下4類人有更高的機率罹患子宮肌瘤：

● 肥胖

● 每日攝取超過500毫克咖啡因

● 常吃油炸燒烤

● 常吃加工肉品

轉載自晴報