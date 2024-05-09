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肝癌早期症狀 | 男子食欲變差半年急瘦11磅確診患肝癌！與長期吃一款醬料有關？醫生：或含一級致癌物質！
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肝癌早期症狀 | 男子食欲變差半年急瘦11磅確診患肝癌！與長期吃一款醬料有關？醫生：或含一級致癌物質！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人吃中式早餐如腸粉、炒麵、蘿蔔糕等，都會配搭花生醬、甜醬等醬料享用。有台灣醫生分享案例，有名70歲伯伯發現自己食慾開始變差，並在半年內急速消瘦5公斤（約11磅），遂決定到醫院求診。簡單檢查時發現其右腹內有些硬物，及後經詳細檢查發現為腫瘤塊，確定為肝癌；後來醫生進行問診，發現他數十年來吃早餐時都會配搭一種醬料，推斷正是其致癌原因。

 

伯伯因一種食物患肝癌

 

　　台灣肝膽腸胃專科醫生吳文傑在《早安健康》專欄分享案例，早前有名70歲伯伯向他求診。伯伯透露，自半年前就開始發現自己食慾變差，在半年間急速消瘦5公斤（約11磅），最近2個星期更被家人發現其皮膚有泛黃跡象，遂到醫院求醫。醫生表示，為伯伯進行初步檢查時發現，其腹部非常消瘦，「幾乎沒有甚麼脂肪和肉」，按肚子時竟然可以直接摸到肝臟，並發現腹部右上方有些「凸凸硬硬」的硬物，故隨即為他安排進行超聲波檢查。

 

　　掃描結果顯示，伯伯的肝臟有數顆腫瘤，最大長達10厘米，後續化驗確認為肝癌中期；然而最令人費解的是，伯伯並無酗酒習慣，檢查報告也顯示沒有乙肝／丙肝病毒或自體免疫肝炎問題。醫生進一步問診得知，伯伯是位花生醬工廠老闆，數十年來吃早餐時都會配搭花生醬等花生製品，推測花生醬正是他罹患肝病的原因。

 

花生製品易受黃麴毒素污染

 

　　吳文傑指出，花生製品若保存不當就容易受黃麴毒素污染，而黃麴毒素亦被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，具有強勁肝毒性、致癌性。過往調查案例亦顯示，穀類等食物容易因發霉而受污染，當中又以花生醬存在毒素情況較嚴重，想破壞毒素更必須用接近260度高溫。

 

　　醫生同時提醒，由於花生粉、花生醬無法看出花生原形，故難以預防品質欠佳的花生，建議大家在攝取含花生的食物時最好適量，不過偶爾正常吃花生製品也不會致癌，故不必過度擔心。

 

黃曲霉毒素可致幼兒發育不健全

 

　　黃曲霉毒素主要分B1、B2、G1和G2四類，已被國際癌症研究機構列為「會令人類致癌的物質」，與人類肝癌有關，特別是帶乙型肝炎表面抗原的人，亦可能會影響丙型肝炎病毒帶菌者。黃曲霉毒素亦可透過胎盤而影響胎兒，導致幼兒發育不健全。

 

　　據本港食物安全中心資料，黃曲霉毒素是天然存在的毒素，常見於天氣炎熱和潮濕的地方，部分農作物例如花生、粟米、穀物、木本堅果、香料等，在收成後沒有經過適當的處理，或儲存不當，便會發霉而產生黃曲霉毒素。由於具耐熱的特性，一般的烹調溫度不易破壞黃曲霉毒素。

 

　　黃曲霉毒素可引致動物急性及慢性中毒，其影響包括急性肝臟受損、肝硬化、引起腫瘤、形成畸胎及其他遺傳影響。中毒病徵可能包括發燒、嘔吐及黃疸病，也可能引致急性肝臟受損，情況嚴重的會致命。

 

減少攝取黃曲霉毒素貼士

 

　　由於黃曲霉毒素是致癌物質，聯合國糧食及農業組織/世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）沒有為黃曲霉毒素訂定健康參考值，並建議應將黃曲霉毒素的攝入量降至盡可能低的水平。食安中心建議消費者應採取下列措施，減少攝取黃曲霉毒素：

 

購買方面

‧向衞生可靠和信譽良好的零售商購買食物

‧留意食物是否存放在陰涼的環境內

‧如發現食品包裝不清潔、已打開或破損，便不要購買該食品


儲存方面

‧保持乾爽、和清涼的環境（溫度最好在攝氏20度以下，相對掞度在80%以下)


資料來源：食物安全中心

 

肝癌8大成因

 

　　肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：


1.乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有四分一人會演變成肝硬化，導致肝癌。


2.肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性愈高時，肝細胞被破壞的速度會愈快，所以病人很快便有肝化或慢性肝炎。


3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌我機會大約高150倍。

4.酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

 

5.非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)及非酒精性脂肪肝(NASH)

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臟損害，導致肝硬化及肝癌。

6.進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證實可導致肝癌。


7.長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用到的聚氯乙烯。

8.膽管炎或先天性膽總管囊腫

可引致膽管細胞癌。

資料來源：醫院管理局智友站

 

肝癌9大常見徵狀

 

　　香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：



1.右上腹疼痛

2.發燒

3.皮膚及眼睛泛黃

4.腹部腫脹

5.小便呈茶色而大便呈淺灰色

6.食慾不振

7.噁心

8.體重下降

9.疲倦及虛弱

資料來源：衞生署衞生防護中心

 

7招預防肝癌

 

　　由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

1.切勿吸煙

2.節制飲酒

3.作息定時，多吃蔬菜水果

4.預防乙型肝炎

若家中成員患有乙型肝炎，其他成員應及早接受血液檢查，以確定有否受感染或體內已有抗體；若未受感染者應接受乙型肝炎免疫注射，疫苗須在6個月內進行3次注射。

5.使用安全套，勿共用針筒

乙型和丙型肝炎皆可透過人的體液傳染，因此不安全的性行為或共用針筒都可以傳播病毒。

6.妥善貯存食物

某些食物如貯存在濕熱環境中的花生、穀類和粟米等，容易發霉而產生黃曲霉毒素，可增加患上肝癌風險；應貯存在涼快及乾爽的地方以防發霉。

7.定期跟進病情

乙型肝炎帶病毒者，應定期跟進病情，有助及早察覺是否患病。

資料來源：醫院管理局智友站

 

轉載自晴報

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