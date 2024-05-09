減肥方法 | 陳志雲分享瘦身漫長歷程！天生「肥底」曾直逼100公斤為舞台劇決心減肥！最重要戒掉一種惡習？私心推介兩種米飯代替品

藝人陳志雲經常在Instagram、Facebook發布「覓食遊記」，幾乎每張相都在分享美食！不過中年發福並沒有出現在陳志雲身上，身型依然Fit到漏！正當以為他一直都能維持好身材時，志雲大師就自爆自己曾高達220磅，即接近100公斤！後來要尋求醫生等協助才能令體重回落！即睇他多年來的減肥經歷！

Q：為甚麼曾經茹素18年後重新吃葷？



A：當時開始茹素並非有特別原因，如宗教等，只是想改變生活模式，有日跟爸爸說：「不如我們茹素」，他就一口答應，一起茹素，堅持了18年。至於為何重新吃葷，都是一種生活模式的轉變。雖然我現在會吃肉，但我不吃的食物也很多，如內臟、鴨、鵝、羊等等，飲食都偏清淡，還會每星期找幾天吃素菜，其中一個好處是令我有較健康的膚色。

Q：天生是「肥底」或是纖瘦？



A：我天生就是肥胖，出生時差不多12磅，而且一直都是這麼胖乎乎，因為肥胖可愛，人們喜歡捏一捏，我外出經過很多食店，店主都喜歡捏一捏我就給我食物，所以我愈吃愈胖，是一個惡性循環。另外家長們都有一個「狗瘦主人羞」的概念，一定想令自己子女肥肥白白，而且以往父母一叫我就會立刻起床，因為想著一起床就可以吃吃吃！所以爸爸媽媽最疼愛我，還把我養得胖胖的。

Q：最難抵擋甚麼美食的誘惑？



A：我很喜歡吃甜品，這個習慣是由在英國生活時開始。每吃當地地道菜式，一定會有甜品在後，以後就習慣沒有甜品就好像還未完成一頓飯的感覺。講到甜品，我最愛吃西式甜品，例如很多芝士、忌廉，又或者肉桂、雲呢嗱味的糕點。而最不能抗拒，連減肥時亦失守照吃的就是雪糕及朱古力，一想吃就會想吃！不過偶爾吃一口又不會太過致肥。至於中式甜點就愛吃香脆、爽口的食物，如蛋散、煎堆、牛脷酥等，總之不致肥就不會吃。

在 Instagram 查看這則貼文 Stephen Chan（@chanchiwan_stephen）分享的貼文

Q：甚麼契機驅使決心減肥？



A：我一生都徘徊於肥胖與減肥之間掙扎，最重試過220磅，接近100公斤！有一段時間沒有接觸幕前工作，所以吃得很放肆，直到接演舞台劇時，我上磅量一量，發現BMI（身高體重指數）超標，就決心要減肥成功，而且可以維持身型。我就知道自己,需要一個比較全面的方法減肥，所以找了內分泌科專科醫生、臨床心理學家及營養師，了解一下我為甚麼會吃得如此不健康，亦跟進、教導我健康的飲食習慣，我又有注射針劑，幫助我減低食欲，多種方法結合實行減肥大計。我認為最重要是找到真正的致胖原因，以及明白到肥胖不只影響外觀，而且會引起糖尿病、心臟病、高血壓等，所以如果你的BMI同樣超標的話，快點決心減肥！

220磅時相片

（由陳志雲提供）

Q：有甚麼堅持減肥之路的秘訣？



A：我覺得減肥即使跟從甚麼餐單都可以，但重點是不能讓自己好像受苦般，我覺得甚麼都可以吃，即使有些食物吃完會致肥亦不要緊，可以好好控制分量，吃少許。大家可以多加留意食物標籤，看看糖份、鹽份高不高，是否高卡路里等，日常飲食最好有兩種蔬果。肉類方面，我比較推介雞肉，因為雞肉的蛋白質較高。

Q：有甚麼米飯代替品推介？



A：米飯是很多人的主食之選，我也很喜歡吃，但大家可以考慮轉吃蒟蒻米，它有大米成分，不過大部分都是蒟蒻，屬高纖、低卡路里，以及很方便，只要將它倒在碗中，不用清洗，用煲滾的水蓋好，10分鐘就可以吃。另一種選擇就是椰菜花飯，可以自行切碎成顆粒，可當炒飯般吃。

（圖片來源：Envato）

Q：最重要改變一種惡習？



A：我致肥的原因是我睡前會狂吃，我有種暴食的狀態，但減磅時睡前盡量不要進食，如果真的很肚餓，就只能吃少許。

Q：運動重要嗎？



A：減肥期間，我也有找健康身教練教我運動，因為減磅時肌肉會一同減掉，如果不重新鍛鍊好肌肉，減掉很多肌肉就不太健康，最緊要就是減脂，但需要增肌。有時候肌肉增加，磅數亦會上升，但不要太介意，減肥一定要加上運動。

Q：如何保持靚皮膚？靠甚麼減慢皮膚老化？



A：我的護膚心得主要與生活習慣有關，因為我要早起床做節目，所以要很早睡覺，我的身體作息亦得以調節。另外一定要喝足夠的水份，水份可以幫助體內潔淨皮膚，不需要太多護膚品，簡單清潔臉部就可以。不過一定要記得塗防曬，不要以為處於室內就不需要，燈光都可以使皮膚老化得快一點！

Q：最著重甚麼生活習慣？



A：除了喝水，我覺得要特別留意大小二便習慣，因為進食那麼多食物，一定要排出來，如果如廁不暢順就要留意一下發生甚麼事。