85歲老翁日食5隻雞蛋，4個月面色紅潤頭髮變黑？醫生分享食雞蛋6大益處：防癌防腦退化兼降膽固醇？

坊間有説法指，經常吃雞蛋會令膽固醇超標，但事實如何呢？有日本醫生分享案例就指出，吃雞蛋其實有6大好處，其中就包括降膽固醇！只要吃對份量，雞蛋其實對健康大有益處。

日本內科醫生栗原毅在「PRESIDENT Online」網站分享案例，表示有一位85歲的老翁求醫，當時可見他面色極差、走路搖晃不穩，抽血檢查發現白蛋白數值只有3.6g/dL，瀕臨標準值最低警戒線的3.5g／dL。於是，栗原醫生建議老翁回去多吃肉類和雞蛋，增加蛋白質攝取量。

4個月後驚人「回春」

老翁聽取栗原醫生的意見，每天吃5隻雞蛋，補充白蛋白。持續4個月後，老翁的身體出現明顯變化：不但面色紅潤、皮膚光滑，頭髮也變得烏黑，明顯「回春」；檢查白蛋白水平已升至4.5g／dL，值數非常標準。

對此，栗原醫生解釋，由於白蛋白佔人體血漿蛋白質約60%，會隨著年齡增長而減少。如果白蛋白低於標準，人的肌肉就會變弱，容易跌倒或臥床不起。相反，因白蛋白作用可調節血液滲透壓、運送氨基酸等營養素給身體，攝取足夠的話，就可以大大改善身體毛病，達到「回春」效果。

每日吃「這個份量」雞蛋最佳

至於有説法指每日吃雞蛋會令膽固醇超標，栗原醫生則指出，吃雞蛋其實反而有助降低膽固醇：

蛋白含有胱氨酸，蛋黃含有卵磷脂，這兩種物質均有助降低壞膽固醇。

對此，栗原醫生引用日本在1981年的一項實驗，讓身體正常的受試者連續5日吃10隻雞蛋，最後測出膽固醇水平沒有升高，「證明吃少於10隻雞蛋對健康不會產生危害」。

因此，栗原醫生鼓勵尤其是白蛋白容易流失的長者，可每日進食雞蛋，而最佳食用份量為3至5隻雞蛋。

吃雞蛋6大好處

栗原醫生還列出雞蛋含有的多種營養素，包括1隻雞蛋就有約10克蛋白質，還含有豐富維他命A、B2、B6、B12、E和D3；同時還有防癌等功效：

1. 甲硫氨酸

有助肝臟分解酒精

2. 鈣質

有助維持骨骼健康

3. 膽鹼

預防認知障礙症

4. 胡蘿蔔素

抑制致癌物質

5. 膠原蛋白

保持皮膚濕潤

6. 溶菌酶

增強抵抗力和免疫力

資料來源：日本内科醫生栗原毅

「高膽固醇」迷思

實際上，在2015年，美國心臟協會及美國全民飲食指引(2015-2020)已取消每日膽固醇攝取上限的建議。一般健康人士都可以進食適量雞蛋、魷魚、鮮蝦這類大家認為「高膽固醇」而「低脂」的食物。

註冊營養師Vivien曾接受訪問解釋，為了取替「壞脂肪」，大家應攝取一些「好脂肪」，包括一些不飽和脂肪，如牛油果、果仁等。

另外，有很多高膽固醇人士會食麥皮，因為麥皮含有水溶性膳食纖維，可幫助減低膽固醇吸收。而除了麥皮外，Vivien建議可考慮一些豆類如秋葵，都含有豐富的水溶性膳食纖維，對高膽固醇人士來說都有幫助。

飲食視乎整體，除了關注一些水溶性膳食纖維外，謹記同時要減少食用高飽和脂肪和反式脂肪的食物。

轉載自晴報