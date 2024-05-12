食物安全 | 剩餸攤凍先放入雪櫃？肉放冰格一世保質？好易食物中毒！8大家居處理食物謬誤，一個習慣或成致癌兇手！

每年夏天食物中毒個案特別多，其實自己家中反而可能是「最容易食物中毒」的地方，有內地媒體整理家居飲食及入廚的8大常見謬誤，例如將剩餸攤凍再入雪櫃、變壞食物切一切照食、爛薑保留照用等，均容易誤攝毒素，嚴重增致癌風險甚至奪命。

內地媒體《央視網》近日以輕鬆的漫畫形式，點出人們在日常食物保存上的常見謬誤，當中包括錯誤處理變壞蘋果、發芽馬鈴薯及隔夜餸等，以致食物中毒。

謬誤一：剩餸攤凍再入雪櫃

很多人認為把熱的剩餸直接放入雪櫃，會令縮短雪櫃使用壽命及耗電，但其實溫度對細菌繁殖有很大影響，當溫度超過60隻時，絕大多數細菌無法存活，當溫度低於4度時，絕大多數細菌增殖速度明顯變慢。現代雪櫃製冷能力已大為提高，故將熱餸放入雪櫃雖會稍微增加雪櫃負荷及電耗，但仍屬正常運作範圍內，故應在細菌大量繁殖之前，盡快將剩餸冷藏。

謬誤二：切除生果變壞部分後進食

腐爛或受凍傷的水果、發霉饅頭，即使切除變壞部分，毒素可能已經擴散至看似正常的部位，是肉眼無法看到，因此最好整個扔掉。

謬誤三：肉放冰格一世保質

許多主婦認為在雪櫃冷凍室的肉類可以「一世保質」，但其實這個觀念是嚴重錯誤的。冷凍肉類的最佳保質期為2年，但前提是在理想條件下，即在新鮮無污染的肉在零下25度快速冷凍，然後在零下18度持續保存，至於自家包裝的凍肉因包裝不夠嚴實，且雪櫃經常開關、溫度有變化，凍肉最好在3個月內吃完。

謬誤四：切除薯仔發芽位照食

薯仔發芽或變綠後，會含有龍葵素，進食後可引至頭暈噁心、嘔吐腹瀉等食物中毒症狀，如不捨得直接扔掉，必須挖清芽眼、切片漂洗，但如吃到有苦味應立即倒掉。

謬誤五：爛薑照常吃

薑和蒜發芽後可以吃，但如果薑爛了就不能進食，很多人只會切掉變爛部分，但其實已產生黃樟素，屬二類致癌物質，容易增加食道癌和肝癌風險。由於塑膠袋容易產生水氣，故保存薑時建議用紙包裹。

謬誤六：泡菜長白毛照食

如果泡菜長出白毛，絕對不能再食用，因為已經有霉菌和細菌繁殖。要避免泡菜發霉，建議製作時將容器用熱水消毒一次、加水時要先等熱水冷卻、再用小罐密封發酵。

謬誤七：瓜子有苦味照食

當花生、瓜子和其他堅果類出現苦味，即代表已受潮發霉，產生黃曲霉毒素，短時間內大量攝入可導致急性中毒。

謬誤八：木耳浸過夜

很多人會提早一天泡乾木耳，但建議不要泡超過4小時，因長時間浸泡會產生米酵菌酸毒素，即使高溫也難以消除，中毒致死率超過40％。

轉載自晴報