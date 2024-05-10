41歲蔣雅文壓力性脫髮情況嚴重！每兩日堵塞浴缸去水位！中醫拆解4大脫髮原因：進食速度太快都關事？即睇生髮3招

脫髮對不少人來説都造成困擾，移台定居的41歲女星蔣雅文近日則在社交平台分享，稱最近有嚴重的脫髮問題，而且嚴重到脫髮量每2天就會堵塞浴缸下水位，令她無奈嘆：「我都在考慮要不要直接剃光頭算了」。

前英皇小花、組合3T出身的41歲蔣雅文（Mandy），2008年到台灣定居，與台灣丈夫一起生活，2021年離婚後她仍留在台灣。昨日（7日），她在IG分享影片，指最近脫髮問題再次出現。

從影片中可見，蔣雅文的脫髮量已經多到堵塞浴缸去水位，且浴缸周圍也有數條頭髮，脫髮問題非常嚴重，她表示，

「最近在忙著危機處理，腦袋超載，無暇照顧自己儀容，每天邋邋遢遢。而且老毛病又犯了…最近的壓力性脫髮已經嚴重到，過去我大概一星期清理一次的浴缸去水位，最近每兩天水就被堵住，伸手一撈那些掉髮都是扎扎實實的一大陀。」

她透露，以前都曾發生脫髮問題，上一次是因為疫情倒店潮，而這次則是因為地震倒店潮。

「事情如果還沒能結束，我都在考慮要不要直接剃光頭算了。」

脫髮過多反映身體出現問題

中大中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑曾接受訪問時解釋，健康的成年人一天最多掉120根頭髮，天生腎氣好的人，每個頭髮毛囊可能會有3至4條，因此對健康人士而言，一天掉少於120根頭髮屬於正常。但如果發現脫髮數量過多，頭髮變幼或稀薄，可能是因為身體出現問題。而除了中年人士會出現脫髮、禿髮等情況，他也曾經接觸過一名幼稚園小朋友，因為接觸新環境感到壓力而出現禿斑。

以下的4個原因均可能導致脫髮：

氣血不足：中醫認為「髮為血之餘」，故此血虛、血燥、血熱、血瘀和氣滯人士會因為頭髮毛囊缺乏營養而較易出現脫髮問題。

患有脂溢性皮炎：由於頭油旺盛，頭皮上的毛孔被阻塞，細菌滋生或會出現炎症，因而引致脫髮；如果毛囊損傷或致永久性脫髮。

肝脾腎虛：壓力大又經常容易緊張、焦躁不安的話，或會令肝郁氣滯。當肝脾腎功能變差，便會無力將營養物質輸送到頭頂，頭髮毛囊得不到滋養，漸漸萎縮，便會脫髮。

長期進食得太快：肝臟囤積了太多油、脂肪和營養，令到肝胃不和，從而增加頭油分泌；林冠傑特別提醒男士，進食時不應太急促，以避免出現Ｍ字額。

刺激頭髮生長三大方法

1. 扁柏葉蒸頭

材料：

一兩扁柏葉、五斤雙蒸米酒、五錢鵝不食草。

方法：

● 先將扁柏去枝，生煎及曬乾扁柏葉。

● 將扁柏葉和鵝不食草一起加到雙蒸米酒內，浸泡三個月。

● 用綿花棒取藥液塗在髮禿位置上，利用蒸髮機焗15分鐘;如果沒有蒸髪機，可以熱敷取代，用熱吹風機保持距離吹15分鐘，以確保毛巾有一定的熱度。

效果：

有生髮烏髮的功效，可用於治療鬚髮早白、血熱脫髮等病證。

2. 改善飲食習慣

血虚或血燥人士：

每天最少進食4兩肉，應吸收多點油，以補助身體缺乏的營養。

頭油分泌過多人士：

先吃飯和蔬菜，最後才吃肉類，林醫師提醒最重要是慢慢吃。

3. 按摩百會穴

此穴位於人體的頭部，頭頂正中心，可以輕輕圍住百會穴敲打，有助刺激頭髮生長。

資料來源：中大中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑

轉載自晴報