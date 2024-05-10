歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 |母親節獻禮
日圓再創新低，即睇咩銀行唱Yen最抵
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
查日腳是什麼？
健康好人生
Highlight:
etnet榮獲「最佳表現證券數據供應商」大獎
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
41歲蔣雅文壓力性脫髮情況嚴重！每兩日堵塞浴缸去水位！中醫拆解4大脫髮原因：進食速度太快都關事？即睇生髮3招
健康Tips
養生Tips
壓力

41歲蔣雅文壓力性脫髮情況嚴重！每兩日堵塞浴缸去水位！中醫拆解4大脫髮原因：進食速度太快都關事？即睇生髮3招

健康解「迷」
健康解「迷」

　　脫髮對不少人來説都造成困擾，移台定居的41歲女星蔣雅文近日則在社交平台分享，稱最近有嚴重的脫髮問題，而且嚴重到脫髮量每2天就會堵塞浴缸下水位，令她無奈嘆：「我都在考慮要不要直接剃光頭算了」。

 

　　前英皇小花、組合3T出身的41歲蔣雅文（Mandy），2008年到台灣定居，與台灣丈夫一起生活，2021年離婚後她仍留在台灣。昨日（7日），她在IG分享影片，指最近脫髮問題再次出現。

 

　　從影片中可見，蔣雅文的脫髮量已經多到堵塞浴缸去水位，且浴缸周圍也有數條頭髮，脫髮問題非常嚴重，她表示，

 

　　「最近在忙著危機處理，腦袋超載，無暇照顧自己儀容，每天邋邋遢遢。而且老毛病又犯了…最近的壓力性脫髮已經嚴重到，過去我大概一星期清理一次的浴缸去水位，最近每兩天水就被堵住，伸手一撈那些掉髮都是扎扎實實的一大陀。」

 

　　她透露，以前都曾發生脫髮問題，上一次是因為疫情倒店潮，而這次則是因為地震倒店潮。

 

　　「事情如果還沒能結束，我都在考慮要不要直接剃光頭算了。」

 

脫髮過多反映身體出現問題

 

　　中大中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑曾接受訪問時解釋，健康的成年人一天最多掉120根頭髮，天生腎氣好的人，每個頭髮毛囊可能會有3至4條，因此對健康人士而言，一天掉少於120根頭髮屬於正常。但如果發現脫髮數量過多，頭髮變幼或稀薄，可能是因為身體出現問題。而除了中年人士會出現脫髮、禿髮等情況，他也曾經接觸過一名幼稚園小朋友，因為接觸新環境感到壓力而出現禿斑。

 

　　以下的4個原因均可能導致脫髮：

 

　　氣血不足：中醫認為「髮為血之餘」，故此血虛、血燥、血熱、血瘀和氣滯人士會因為頭髮毛囊缺乏營養而較易出現脫髮問題。

 

　　患有脂溢性皮炎：由於頭油旺盛，頭皮上的毛孔被阻塞，細菌滋生或會出現炎症，因而引致脫髮；如果毛囊損傷或致永久性脫髮。

 

　　肝脾腎虛：壓力大又經常容易緊張、焦躁不安的話，或會令肝郁氣滯。當肝脾腎功能變差，便會無力將營養物質輸送到頭頂，頭髮毛囊得不到滋養，漸漸萎縮，便會脫髮。

 

　　長期進食得太快：肝臟囤積了太多油、脂肪和營養，令到肝胃不和，從而增加頭油分泌；林冠傑特別提醒男士，進食時不應太急促，以避免出現Ｍ字額。

 

刺激頭髮生長三大方法

 

1. 扁柏葉蒸頭

 

材料：

一兩扁柏葉、五斤雙蒸米酒、五錢鵝不食草。

 

方法：

● 先將扁柏去枝，生煎及曬乾扁柏葉。

● 將扁柏葉和鵝不食草一起加到雙蒸米酒內，浸泡三個月。

● 用綿花棒取藥液塗在髮禿位置上，利用蒸髮機焗15分鐘;如果沒有蒸髪機，可以熱敷取代，用熱吹風機保持距離吹15分鐘，以確保毛巾有一定的熱度。

 

效果：

有生髮烏髮的功效，可用於治療鬚髮早白、血熱脫髮等病證。

 

2. 改善飲食習慣

 

血虚或血燥人士：

每天最少進食4兩肉，應吸收多點油，以補助身體缺乏的營養。

 

頭油分泌過多人士：

先吃飯和蔬菜，最後才吃肉類，林醫師提醒最重要是慢慢吃。

 

3. 按摩百會穴

 

　　此穴位於人體的頭部，頭頂正中心，可以輕輕圍住百會穴敲打，有助刺激頭髮生長。

 

資料來源：中大中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑

 

轉載自晴報

 

Tags:#壓力#養生#健康問題#網絡熱話#健康#女生#蔣雅文#脫髪#壓力性脫髮#中醫#增髪#生髮#甩頭髮#肝脾腎虛#氣血不足#脂溢性皮炎
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生