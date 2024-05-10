歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 |母親節獻禮
日圓再創新低，即睇咩銀行唱Yen最抵
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
查日腳是什麼？
健康好人生
Highlight:
etnet榮獲「最佳表現證券數據供應商」大獎
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
滅蚊神器 │ 網民DIY滅蚊神器！捕蚊盒加這東西實測兩周滅蚊效果驚人！專家分享3招快速止痕
健康Tips
生活百科

滅蚊神器 │ 網民DIY滅蚊神器！捕蚊盒加這東西實測兩周滅蚊效果驚人！專家分享3招快速止痕

健康解「迷」
健康解「迷」

　　夏季蚊蟲滋生常被叮咬，到底有何方法能有效滅蚊？有網民發現，在捕蚊盒中加入1小物，放置2週後滅蚊成果驚人，堪稱「滅蚊神器」。

 

　　一名台灣男網民在Facebook群組「爆廢公社」發帖分享，稱他日前為撲殺倉庫中的蚊子，於是在捕蚊盒內放了一張塗滿「雪芙蘭」潤膚霜的衛生紙。放置2週後打開，即見成功誘捕到大量蚊子，衛生紙上佈滿密密麻麻的蚊子屍體，令該網民驚呼是「倉庫蚊蟲滅絕計畫」。

 

　　而該帖文也在短時間内吸引了大量關注，紛紛留言表示震驚：「原來雪芙蘭這麼有效？」；也有人突破盲點，笑指「所以擦雪芙蘭的人，很容易被蚊子咬？」

 

為何潤膚霜有捕蚊功效？

 

　　留言中還有内行人指出，其實不止用「雪芙蘭」可以捕蚊，凡市面上含有香味的乳液都有同樣效果，譬如綿羊油、嬰兒油等均可。

 

　　的確，台灣營養師余朱青曾在Facebook專頁發文解釋，這是因某些化學成分如化妝品裏的硬脂酸（Stearic acid）等，對蚊子來說非常有吸引力。另外，汗水裏的乳酸也會吸引蚊子，所以容易流汗的人易被蚊蟲叮咬；呼出二氧化碳多、體溫偏高、穿深色衣服的人，也容易成為蚊子的覓食對象。

 

3招快速止癢

 

　　余朱青教大家倘若被蚊蟲叮咬時，可以快速止癢的3個方法：

 

● 簡單清洗：用鹼性肥皂沖洗，中和蚊子的酸性唾液。

● 冰敷／輕拍肌膚：可以抑制搔癢訊號傳達到大腦，減輕癢感。

● 塗藥；穿著長袖長褲，或噴防蚊液。

 

驅蚊防蚊方法

 

　　TOPick綜合多位專家的意見，列出9種驅蚊防蚊方法供大家參考。

 

香茅

 

● 成分天然、無添加化學成分

● 不需接觸或塗抹在身上，放窗邊已可達驅蚊功效。

● 可擾亂蚊蟲嗅覺，不為意有人在旁邊。

 

資料提供：天然用品「森林之家」負責人Amy

 

橙皮

 

● 有驅蚊作用

● 只要把橙皮曬乾後點燃，就會散發出較濃烈的味道達驅蚊功效

● 較蚊香更環保、更天然

● 燒橙皮的煙有助驅蚊蟲，味道與煙兩者結合為有效的驅蚊方法，日常所用的蚊香也是這個原理

 

* 只曬乾橙皮放在窗外，驅蚊效力未必顯著！

 

資料提供：自然脈絡自然教育導師Ann

 

肥皂水

 

網傳做法

 

● 準備一盤水，倒進洗衣粉

● 將肥皂刨成絲和洗衣粉混合

● 將鹼水盆放置於屋內蚊子猖獗的位置，吸引蚊子產卵

 

鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

相信此方法是想透過吸引蚊子產卵時，「中招」而死，但前題是洗衣粉的氣味不會有驅趕蚊蟲的效果。

 

資料提供：無尾熊滅蟲服務 李宇軒

 

其他方法

 

室內：

蚊紗／蚊網

傳統蚊香

 

室外：

風壓式吸蚊燈

 

資料提供：無尾熊滅蟲服務 李宇軒

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#滅蚊#健康#蚊患#捕蚊器#驅蚊#防蚊#皮膚科#生活百科#乳液#綿洋油#嬰兒油
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生