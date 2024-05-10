滅蚊神器 │ 網民DIY滅蚊神器！捕蚊盒加這東西實測兩周滅蚊效果驚人！專家分享3招快速止痕

夏季蚊蟲滋生常被叮咬，到底有何方法能有效滅蚊？有網民發現，在捕蚊盒中加入1小物，放置2週後滅蚊成果驚人，堪稱「滅蚊神器」。

一名台灣男網民在Facebook群組「爆廢公社」發帖分享，稱他日前為撲殺倉庫中的蚊子，於是在捕蚊盒內放了一張塗滿「雪芙蘭」潤膚霜的衛生紙。放置2週後打開，即見成功誘捕到大量蚊子，衛生紙上佈滿密密麻麻的蚊子屍體，令該網民驚呼是「倉庫蚊蟲滅絕計畫」。

而該帖文也在短時間内吸引了大量關注，紛紛留言表示震驚：「原來雪芙蘭這麼有效？」；也有人突破盲點，笑指「所以擦雪芙蘭的人，很容易被蚊子咬？」

為何潤膚霜有捕蚊功效？

留言中還有内行人指出，其實不止用「雪芙蘭」可以捕蚊，凡市面上含有香味的乳液都有同樣效果，譬如綿羊油、嬰兒油等均可。

的確，台灣營養師余朱青曾在Facebook專頁發文解釋，這是因某些化學成分如化妝品裏的硬脂酸（Stearic acid）等，對蚊子來說非常有吸引力。另外，汗水裏的乳酸也會吸引蚊子，所以容易流汗的人易被蚊蟲叮咬；呼出二氧化碳多、體溫偏高、穿深色衣服的人，也容易成為蚊子的覓食對象。

3招快速止癢

余朱青教大家倘若被蚊蟲叮咬時，可以快速止癢的3個方法：

● 簡單清洗：用鹼性肥皂沖洗，中和蚊子的酸性唾液。

● 冰敷／輕拍肌膚：可以抑制搔癢訊號傳達到大腦，減輕癢感。

● 塗藥；穿著長袖長褲，或噴防蚊液。

驅蚊防蚊方法

TOPick綜合多位專家的意見，列出9種驅蚊防蚊方法供大家參考。

香茅

● 成分天然、無添加化學成分

● 不需接觸或塗抹在身上，放窗邊已可達驅蚊功效。

● 可擾亂蚊蟲嗅覺，不為意有人在旁邊。

資料提供：天然用品「森林之家」負責人Amy

橙皮

● 有驅蚊作用

● 只要把橙皮曬乾後點燃，就會散發出較濃烈的味道達驅蚊功效

● 較蚊香更環保、更天然

● 燒橙皮的煙有助驅蚊蟲，味道與煙兩者結合為有效的驅蚊方法，日常所用的蚊香也是這個原理

* 只曬乾橙皮放在窗外，驅蚊效力未必顯著！

資料提供：自然脈絡自然教育導師Ann

肥皂水

網傳做法

● 準備一盤水，倒進洗衣粉

● 將肥皂刨成絲和洗衣粉混合

● 將鹼水盆放置於屋內蚊子猖獗的位置，吸引蚊子產卵

鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

相信此方法是想透過吸引蚊子產卵時，「中招」而死，但前題是洗衣粉的氣味不會有驅趕蚊蟲的效果。

資料提供：無尾熊滅蟲服務 李宇軒

其他方法

室內：

蚊紗／蚊網

傳統蚊香

室外：

風壓式吸蚊燈

資料提供：無尾熊滅蟲服務 李宇軒

轉載自晴報