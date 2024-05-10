減肥食這5種水果體脂激跌！甚麼時間吃？吃多少？營養師拆解！

減肥想更有效降體脂，吃對水果非常重要。「Aranth安曼營養」註冊營養師Angela，就向大家分享5款對減重減體脂超有效的水果，並建議最佳進食時間和份量，減脂效果會更好！

Angela在Instagram專頁發佈影片，介紹5款對減脂非常有幫助的水果：

1. 青蘋果

Angela表示，青蘋果的果糖比一般紅蘋果低20%，當中果膠有助於增加飽足感，抑制食欲。建議飯前1至2小時吃為佳，每食用份量150克即約1個拳頭大小。

2. 牛油果

牛油果富含健康的單不飽和脂肪酸和纖維，有助於提供長效能量，增加飽足感，並支持心血管健康，還可以抑制脂肪吸收、降膽固醇。建議飯前半小時吃，每食用份量200克即約半個牛油果。

3. 香蕉

香蕉含有豐富的鉀和纖維，有助於調節血壓去水腫和順暢排便，同時提供能量和營養素。建議早上空腹吃，促進排便；每食用份量110克即約1條香蕉。

4. 奇異果

奇異果富含纖維和維生素C，有助於促進鐵質吸收，加強能量代謝；並含有奇異果酵素，加速蛋白消化。建議飯後半小時吃，每食用份量130克即約2個奇異果。

5. 火龍果

火龍果提供花青素和甜菜紅素，抑制脂肪吸收度，清腸排毒；並能增加褪黑色素分泌，改善晚間睡眠質素。建議飯後或睡前1至2小時吃，每食用份量200克即約半個火龍果。

內容獲「Aranth安曼營養 註冊營養師Angela」授權轉載。

轉載自晴報