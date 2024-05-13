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婦人服日本止痛神藥照胃鏡驚現10個窿！醫生：藥物含一種成分傷胃黏膜
健康Tips

婦人服日本止痛神藥照胃鏡驚現10個窿！醫生：藥物含一種成分傷胃黏膜

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人若出現疼痛症狀，都會服用止痛藥，不過止痛藥不能隨便亂吃。台灣有一名60歲婦人突然胃痛，就醫檢查發現竟出現胃潰瘍，胃壁上有超過10個破洞。經醫生詢問後得知，有可能是婦人近期服用止痛藥所致。

 

　　台灣腸胃科醫生蕭敦仁近日在節目《醫師好辣》中分享案例，指一名60歲婦人最近出現胃痛症狀，且半夜都會被痛醒或空腹痛，但因為她以前從未出現過胃痛情況，於是決定前往就醫。

 

　　醫生為她安排胃鏡檢查，竟發現該名婦人的胃部内「像被霰彈槍打到一樣」，胃壁上有超過10個破洞。醫生指出，如果胃內出現一個破洞，通常是幽門桿菌感染所致，但就像這名婦人那樣出現超過10個破洞，則可能是由外力造成的。

 

　　隨後，醫生追問婦人最近是否有服用其他藥物，婦人則表示早前因背痛到骨科就診，醫生開了止痛藥給她服用。蕭敦仁醫生解釋，胃內有一層重要的黏液層可以保護胃黏膜，以免受到胃酸的侵蝕。雖然該名婦人有加胃藥一起服用，但依然保護不住胃壁，導致胃潰瘍。

 

　　「當吃了止痛藥後，這層黏液層就會變薄，胃酸就直接吃下去了，就會一次破好幾個洞。」

 

　　蕭醫生指，該止痛藥是「赴日必買止痛神藥」，成分為布洛芬（Ibuprofen），屬於「非類固醇的消炎止痛藥」。他提醒，該種藥物對胃黏膜的傷害特別大，建議大眾不要隨意自行購買和服用這類藥物。

 

藥劑師：布洛芬削弱胃壁黏膜功用

 

　　香港藥學服務基金藥劑師蘇曜華曾受訪表示，「布洛芬」會削弱胃壁黏膜的功用，或致胃潰瘍，以及有機會令腎功能受損。雖然藥物有副作用，但在權衡利弊之下，藥物仍適合病人服用，但需視乎個別情況，可加上其他藥物中和：

 

　　「如服含『布洛芬』的止痛藥引致胃痛，病人可加服胃藥中和，且此類止痛藥不可連續服用超過兩星期。」

 

　　外國曾有研究指出，「布洛芬」可影響年青男性睾丸功能，降低生育能力。蘇曜華就表示，布洛芬可抑制體內前列腺素，達到鎮痛效果，惟需大量及長期服用才有可能對男性睾丸細胞有害，造成睾丸功能失調，影響生育能力，認為市民不用太擔心。

 

兩大類止痛藥的區別及副作用

 

　　根據衞生署藥物辦公室資料顯示，常用於消炎止痛的藥物大致可分為兩類，分別是用於止痛退燒撲熱息痛（Paracetamol）及非類固醇消炎止痛藥 （NSAID=Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs），後者常見藥物有「布洛芬」（Ibuprofen）、吲哚美辛 （Indomethacin）及萘普生 （Naproxen）等。以下為兩者區別：

 

撲熱息痛

 

　　主要適用於普通痛症，包括頭痛、肌肉痛、骨關節疼痛等，並具有退燒功效，但沒有消炎功效，藥效相對非類固醇消炎止痛藥會較弱。

 

　　撲熱息痛亦會較少引起胃部不適，而經由肝臟代謝，正常劑量下不會傷肝腎，但服用期間應避免飲酒，以免增加肝臟負擔，長期或過量服食則會損害肝臟。

 

　　現時成年人每天最多可攝取4,000mg的劑量，以每粒500mg計算，每天最多服食8粒。

 

布洛芬等非類固醇消炎止痛藥

 

　　具消炎、止痛的功效，亦能退燒，常被使用於受傷引起的肌肉發炎、退化性關節炎、類風濕性關節炎、痛風、坐骨神經痛等症狀上。常用的藥物有布洛芬(Ibuprofen)、吲哚美辛 (Indomethacin) 及萘普生 (Naproxen) 等。

 

　　副作用方面，有機會引致腸胃不適、出血，甚至胃潰瘍等。患者須經醫生處方才可服藥，而服藥時應於飯後或與「制酸劑」胃藥一同服用。

 

　　懷孕期或哺乳期之婦女及消化性潰瘍患者，忌服此類藥物。服藥後若發覺大便稀爛及呈黑色，或有嚴重頭痛、肚瀉、眼部浮腫，或皮膚出現紅疹等副作用，應立即找醫生檢查。

 

轉載自晴報

 

Tags:#痛症#食用安全#健康問題#網絡熱話#消炎止痛藥#健康#家居#胃痛#止痛藥#腸胃肝臟科#非類固醇消炎止痛藥#布洛芬#胃潰瘍
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