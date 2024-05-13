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膽固醇過高未必關食雞蛋事？牛津博士：控制膽固醇基因因人而異！一日最多可吃X隻蛋
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膽固醇過高未必關食雞蛋事？牛津博士：控制膽固醇基因因人而異！一日最多可吃X隻蛋

健康解「迷」
健康解「迷」

　　雞蛋營養豐富，對身體有不少好處，但不少人擔心經常吃雞蛋會令膽固醇超標而卻步。究竟一日可以吃幾多隻雞蛋而不影響膽固醇？有專家解釋人體內膽固醇製造機制，建議一日内只要不超過1個範圍數量，就可以接受。

 

　　台灣初日診所減重專科醫師李思賢發文分享關於「一天可以吃幾顆雞蛋？」的都市迷思，指坊間對份量的説法不一，「有些專家說可以吃4、5顆，有些醫師卻叫病人一天最多只能吃1顆，最好連蛋黃都不要吃」。對此，他引述牛津大學博士、哈佛醫學生Nicholas Norwitz對飲食膽固醇的看法，提出每日進食雞蛋的份量建議。

 

　　Nicholas Norwitz根據2024年剛發表在期刊《Cell》文獻，探討吃進去的膽固醇如何影響人體內膽固醇的製造。首先，他解釋體內膽固醇其實有70至80％是由肝臟產生，而非攝入膽固醇轉變。文獻中提到，一個名為「Cholesin」的荷爾蒙，由腸道細胞分泌，作用是抑制肝臟的荷爾蒙合成。當身體處在禁食階段，Cholesin濃度會比進食期間更低；而攝入膽固醇會藉由NPC1L1吸收，釋放更多Cholesin。這也是身體維持膽固醇平衡的重要機制。經過一連串反應，作用在SREBP-2調節膽固醇的重要因子，減少膽固醇的製造，這是膳食膽固醇影響血清膽固醇的重要機轉。簡單而言，即攝入的膽固醇多，產生的膽固醇越少。

 

　　不過，若吃越多膽固醇，不代表身體的膽固醇水平會越低。因臨床上發現，有些人的膽固醇會因為吃較多雞蛋而升高。對此，李思賢解釋，膽固醇的控制不是全有全無，而是多變因的結果：

 

　　控制膽固醇的基因太多了，每個人膽固醇的變化都是非常獨特的，講白話一點，就是每個人膽固醇變化都不太一樣。

 

建議一日吃4至6隻蛋可接受

 

　　李思賢最後解答，基本上一日吃4至6隻雞蛋是可以接受：

 

　　但如果本身的體質會因為吃很多雞蛋而導致膽固醇升高，就要注意膳食膽固醇攝取。

 

　　他建議，若不清楚自己是否為不能吃太多膽固醇的體質，可以先多檢驗觀察自己的膽固醇和飲食關係；可以的話，做檢測確認自己的膽固醇基因。

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#豐富#雞蛋#好處#影響#飲食膽固醇#NicholasNorwitz#腸胃肝臟科#肝臟#膽固醇#Cholesin#牛津大學#營養
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