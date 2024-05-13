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男子4個月暴瘦35鎊，求診揭患血癌兼肝脾腫大！醫生：體重急降或有3大危機可增死亡風險
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男子4個月暴瘦35磅，求診揭患血癌兼肝脾腫大！醫生：體重急降或有3大危機可增死亡風險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　無刻意減肥卻突然體重變輕，絕非好事！有醫生提醒，體重莫名減輕原因複雜，但常見有3類疾病引起，一定要重視。

 

　　台灣新竹臺大分院家醫部葉乃綸醫師分享個案，指有一名40多歲男子因體重於4個月內下降了35磅而前來就醫，結果發現他血液中的白血球總數竟高達27萬，且合併肝脾腫大。醫師立即會診血液腫瘤科，經骨髓查驗，證實為「慢性骨髓性白血病」。所幸，患者在使用標靶藥物治療後，病情逐漸受控，白血球數值恢復正常。

 

急瘦3大危機增死亡風險 須定期觀測體重變化

 

　　葉乃綸醫師表示，「體重減輕」是家醫部門診病患中常見的問題，這類病人通常沒有其他器官相關症狀。醫師指出，平時量測並注意體重變化是一件簡單卻常被忽略的事，不少病人發覺到自己體重減輕，是因親友見其身形消瘦，被提醒後才就醫；强調大眾必須定期留意自身體重：

 

　　排除刻意的減重行為，6個月內體重持續減輕5%以上，就應考慮就醫評估，尤其對老年病人而言，非意願性體重減輕將會增加死亡風險。

 

　　而體重減輕的原因多且複雜，但主要有3類：

 

●　癌症；

●　非癌症病因，大多如糖尿病、甲狀腺機能亢進等代謝性疾病；

●　精神壓力相關疾病。

 

　　依據經驗及文獻統計指出，多數病人最擔心的原因莫過於癌症，佔比約2成；非癌症原因之疾病約為6成；與精神壓力情緒等疾病相關約為1成；而經過詳細檢查後仍不明原因的病人亦有1至2成。

 

　　其中，最常見的「非癌症病因」如糖尿病等代謝性疾病，病人經問診後通常會發現他們伴隨相關症狀。其他原因還包括腸胃道疾病、慢性感染症、器官衰竭、神經系統疾病等；若病人有長期用藥，藥物引起也是可能的原因之一，需納入評估。一般而言，家醫科醫師在診療過程中，會評估病人的心理社會因素。透過詳細的問診及檢查，找出體重減輕的原因，對症下藥。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#癌症#血癌#健康#體重急降#糖尿病#甲亢#腫瘤科
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