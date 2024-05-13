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淋巴結腫大 | 日跑10公里20歲女突發現頸部有硬塊！求醫揭淋巴現3個腫塊＋淋巴結節！出現淋巴結或與一種癌症有關？
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淋巴結腫大 | 日跑10公里20歲女突發現頸部有硬塊！求醫揭淋巴現3個腫塊＋淋巴結節！出現淋巴結或與一種癌症有關？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　頸上有硬塊要小心！內地一名20歲女生一向健康生活，恒常運動，近日摸到頸上有硬塊，擔心可能是身體出問題，遂到醫院求醫檢查，發現病情可能比想像中嚴重。有台灣醫生指出，淋巴結節或許與癌症有關，而臨床上，罹患這種病人通常都會出現同一症狀。

 

近日疲倦失眠 頸上突現硬塊

 

　　該名20歲女生日前（2日）在內地社交平台「小紅書」發文，指自己平日基本上每天都會跑步8至10公里。就在一周前，她突然摸到自己左頸鎖骨位置上方有一塊硬塊隆起，不觸碰它就只有異物感和少許拉扯感，用力按壓時則會有痠痛感。她亦有感近日容易感到疲倦，且睡眠質素很差，「睡得很少、失眠或者早醒」，此外身體似乎沒有甚麼不適。

 

　　硬的腫塊，按壓會輕微疼痛，不會滑動。最近幾天才出現的，我需要去看醫生嗎？還是看看它會不會自己消除。

 

求醫揭左邊淋巴結異常

 

　　女事主為求安心遂求醫，被轉介到腫瘤醫院的頭頸外科做更深入的檢查，惟事主需要排期到本月中（11日）才可以做進一步檢查，讓她非常焦慮。初步檢查報告指出，女事主左邊淋巴一共有3個腫塊，最大有3.1x1.6厘米，最小則有1.6x0.8厘米；報告亦顯示淋巴結有融合的情況。

 

淋巴結與癌症有關？

 

　　帖文下有不少網民留言慰問，亦有網民指事主不必那麼早下定論，可能是休息不夠導致。亦有網民詢問事主關於身體各部位有沒有異狀，如肺、胃部等，女事主一一回覆，指沒有咳嗽等呼吸道症狀，惟胃部近來有點消化不良，但此外就沒有大礙。

 

　　台灣胸腔內科醫生蘇一峰今日（8日）在其Facebook專頁發文分享類似病例，指一名50歲的中年男士來求診，據了解他已有30年煙齡，指自己近日發現右邊頸下鎖骨上方的凹陷位置出現硬塊。蘇醫生形容病人頸上「有一顆直徑約1公分的淋巴結，觸感硬硬的，摸了不會疼痛」。他初步推測淋巴結可能與肺癌有關，遂立刻安排病人照X光檢查。不出所料，肺部照出一個5厘米大的腫瘤。該名病人得悉消息非常愕然，當時他只有一點咳嗽而已，並沒有其他症狀。

 

淋巴結節多與肺癌轉移有關 1特徵辨良性惡性

 

　　蘇醫生解釋，「淋巴結是身體的免疫關卡，會把淋巴管中的壞東西（譬如：細菌，病毒，癌細胞等）攔下來」，而鎖骨上窩的淋巴結是直接連接著肺部，故此當肺部有腫瘤時，癌細胞擴散有可能會轉移到鎖骨上方的淋巴結，估計病情或已到第三期。

 

　　「以前真的遇到不少肺癌的病人，鎖骨上窩會摸到硬的淋巴結……」

 

　　他建議，如果摸到淋巴結要及早到醫院檢查，盡快找出結節成因。他亦提醒，自行初步檢查時可以輕微按壓硬塊，若有痛感「是好事」，因為癌症轉移的淋巴結不太會痛。

 

肺癌是癌症「頭號殺手」

 

　　根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

 

肺癌常見6大症狀

1.發現自己久咳不癒，久咳嚴重

2.常常覺我喘不`過氣

3.咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4.肺部反覆感染難根治

5.深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6.聲音沙啞

資料來源：外科專科醫生白映俞

 

40歲以上男性屬高危

 

　　肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

‧第一期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

‧第二期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

‧第三期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

‧第四期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

 

轉載自晴報

 

Tags:#硬塊#睡眠質素#社交平台#淋巴結節#肺癌#腫瘤科#胸肺科#淋巴結#失眠
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