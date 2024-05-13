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經常捱夜吃生冷易頭痛消化不良！中醫分享兩款辦公室健脾養肝茶+養生法則
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經常捱夜吃生冷易頭痛消化不良！中醫分享兩款辦公室健脾養肝茶+養生法則

健康解「迷」
健康解「迷」

　　都市人工作壓力大，經常捱夜、飲食不節，容易造成肝火旺、消化不良等問題。註冊中醫陳朗婷醫師受訪，推薦2款做法非常簡單、容易沖泡的養生茶飲，方便在辦公室飲用，趁著春天萬物復甦，好好調理身體。

 

　　陳醫師引用《黃帝內經》提到：

 

　　春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮，夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰，此春氣之應養生之道也。

 

　　醫師提醒，要注意在作息上順應天時。春季開始，日長夜短，因此應該較冬季多活動、晚就寢。平日可以於廣闊的地方散散步；衣著上最重要是舒適，不要穿太束身的服飾。生活上由內到外，達到放鬆、自由的狀態，有助人體肝氣的升發。而在心態上，宜放開心胸，多欣賞、多鼓勵、多給予，順應春生之意。

 

　　飲食方面，應對春天的潮濕天氣，則著重健脾，因為脾主運化水濕。首先要避開傷脾之品，一切寒涼生冷或肥膩難消化的食物都應少吃。相反，可選擇甘淡易消化、有健脾滲濕功效的食物。也可適當食用辛溫升散的食品，以配合春季陽氣升發的特點，有助人體內氣血的疏泄。

 

2款養生茶健脾養肝

 

　　打工仔如果想用最簡單方法調理身體，在辦公室冲養生茶飲就最適合不過。陳醫師為大家推薦2款超級簡易製作的健脾養肝茶，大家不妨試試。

 

1. 養肝茶

 

●　材料：杞子3g（養血、補肝腎）、菊花3g（明目清熱）、玫瑰花6g（疏肝理氣）

●　做法：將所有材料倒入預備好的保溫杯中，加熱水，焗10至15分鐘即可。

●　適合經常看電腦、熬夜、肝火旺、眼屎多、壓力大的人士。

 

2. 健脾補氣茶

 

●　材料：太子參9g（補氣）、陳皮一小角（健脾和胃）

●　做法：將所有材料倒入預備好的保溫杯中，加熱水，焗10至15分鐘即可。

●　適合脾虛氣弱、沒胃口、經常感覺疲累、容易胃脹的人士。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#養生#食譜#消化不良#中醫#食療#養生茶#健脾#養肝#養肝茶#健脾補氣茶#杞子#菊花#玫瑰花#太子參
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