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女子被隱翅蟲突襲眼周紅腫潰爛！醫生：毒液具腐蝕性可致皮膚灼傷！教你4大防護應對法 + 驅蟲2招
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女子被隱翅蟲突襲眼周紅腫潰爛！醫生：毒液具腐蝕性可致皮膚灼傷！教你4大防護應對法 + 驅蟲2招

健康解「迷」
健康解「迷」

　　夏天到，小心隱翅蟲出沒！內地有女子日前遭隱翅蟲襲擊眼周，把牠撥走後，翌日竟發炎雙眼周邊皮膚先是紅腫發癢，後來更有潰爛情況。有皮膚科醫生便指出隱翅蟲體液帶有刺激性，萬一拍打牠後噴出體液，有機會引起皮膚過敏或灼傷情況，市民一旦不慎接觸到，有2種方法可作紓緩。

 

　　綜合內地傳媒報導，湖南一名姓陳女子於5月6日在家休息時，突然被隱翅蟲襲擊眼周。她回憶當時情況指因為知道其危險性，所以當下反應是立即將牠拍走，「沒有傷害牠的肚子」。豈料，結果還是中招，她翌日發現眼睛周圍嚴重紅腫，部分更有潰爛情況，嚇得她慌忙求醫。她於是提醒大眾

 

　　碰見隱翅蟲千萬不要觸碰，能躲多遠躲多遠。

 

滅蟲專家：隱翅蟲或沿燈光進低層住宅

 

　　本港皮膚科專科醫生陳厚毅早前接受訪問時表示，隱翅蟲的體液帶有刺激性，萬一拍打牠後噴出體液，有機會引起皮膚過敏或灼傷情況，嚴重更有機會令皮膚潰爛。如果身體不慎接觸到隱翅蟲體液，可先立即用肥皂水清洗接觸體液的部位，再用冷敷方法紓緩皮膚不適位置；如情況未有改善，須盡快求醫。

 

　　本港滅蟲專家任永強曾指出，夏天正值隱翅蟲生長旺季，大多出沒於郊外和公園，至於室內及住宅則較罕見。由於隱翅蟲具趨光性，喜歡靠近光源，若居住之社區種有較多植物，隱翅蟲或有機會沿著燈光進入低層住宅，不過其主要依附植物生存，一般並不會長期逗留在室內。以下是2種趕走昆蟲的方法：

 

2招驅趕隱翅蟲

 

　　市民可循以下2種方法趕走昆蟲：

 

　　一般情況下隱翅蟲不會主動叮咬人類，但隱翅蟲外表似螞蟻，市民有機會會將隱翅蟲與螞蟻混淆；行山遠足時看到昆蟲停留在皮膚上，難免會出手拍打

 

1. 用手指輕輕彈走，或用物件撥開

2. 一般驅蚊劑亦具驅走隱翅蟲等昆蟲之效果，亦可使用含有香茅、尤加利等成份的天然驅蚊劑

 

資料提供：滅蟲專家任永強

 

4大防護應對法

 

　　台灣大千綜合醫院皮膚科醫生蕭毓良也曾表示，除了在戶外容易接觸到隱翅蟲外，亦有不少病例是因隱翅蟲跑進家中睡房，一覺醒來發現皮膚出現潰爛，故提出以下4個防護應對法，預防「隱翅蟲皮膚炎」：

 

1. 平常睡覺前要檢查床鋪是否有隱翅蟲

2. 從事戶外活動要穿著遮蔽性衣物

3. 看到隱翅蟲不要用手打死，最好用口將蟲子吹走，避免接觸到大量的蟲液

4. 若不慎沾到蟲液，立即以肥皂及大量清水沖洗乾淨，並立即就醫

 

資料來源：台灣大千綜合醫院皮膚科醫生蕭毓良

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#滅蟲#過敏#灼傷#隱翅蟲#蟲患#皮膚過敏#皮膚科#皮膚紅腫#毒液
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