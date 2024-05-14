旅行搭飛機揀咩位最好？XX位接觸細菌機率較窗邊位高5倍！一個時段航班感染風險較低！空服：避免揀3大糟糕位

大部分人出國旅行時都選擇搭飛機「經濟艙」，但如何選擇座位可是大有講究。有研究發現，飛機上的一處座位有極高機率接觸到病菌；還有空服員爆料經濟艙有3個「最糟糕位置」，極之影響飛行旅程舒適度。

走廊位置接觸空氣中細菌機率比窗邊高5倍、搭1時段航班風險最低

美國國家科學院（US National Academy of Sciences）曾研究發現，選擇機艙走廊座位的乘客，與選擇靠窗座位的乘客之間接觸空氣中細菌機率差異達5倍。研究團隊針對1,500名乘搭美國航班的乘客進行觀察，發現坐在走廊通道處的乘客在航程中平均需接觸約64人；而坐在靠窗座位的乘客僅與約12人有互動。研究人員相信，這是因為坐在靠窗座位的乘客較不方便起身走動，因此減少了與其他乘客及機組人員的接觸，令染病風險大幅減少。此外，因飛機有安裝「高效率空氣微粒子過濾網（HEPA）」系統，靠窗的乘客會最先接觸到機艙兩側已過濾的空氣，減少吸入細菌。

不過，研究亦指若機上有携帶傳染病源的人，坐在其1米以內的任何座位，都將無法避免染病機率，甚至會比正常情況下增80％的染病風險。但仍建議容易因密閉機艙内的空氣流動而患病的乘客，盡量選擇靠窗座位，及上機時戴上口罩，減低患病機率。

此外，研究還指出，乘搭中午時段的航班，也能有效降低被細菌感染的機率。

空服員揭機艙3個位置「最糟糕」

英國一名空服員曾向媒體透露，他根據經驗所認為經濟艙中最糟糕的3個座位，建議乘客為了飛行旅程舒適度，應盡量避免選擇：

最糟糕座位第三名：中間排中間位置

● 靠窗座位方便欣賞美景同時可以依靠墙面；

● 靠走廊座位則較方便走動及伸展腿部；

● 但中間座位就像三文治一樣被夾住，兩頭不到岸。

最糟糕座位第二名：倒數第二排座位

● 遇到亂流時，飛機後半部的晃動幅度更大；

● 靠近廁所、最遲一批拿到飛機餐和飲料；

● 坐在最後一排，至少還可以放心將座位放倒，但倒數第二排還會怕影響到身後乘客，可謂集齊缺點。

最糟糕座位之首：第二排座位

● 由於第一排座位前方是牆壁，有一塊額外空間能伸展腿部，同時方便放置搖籃，往往是攜帶嬰幼兒家長的首選；

● 而對於後方的第二排乘客而言，不但前方沒有額外伸展空間，還高機率遇到哭泣的嬰兒，沒有實際好處。

轉載自晴報