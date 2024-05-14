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易潔鑊用後即沖水破壞塗層不耐用？日本廚具企業公開4招保養貼士！避免使用一類廚具
健康Tips

易潔鑊用後即沖水破壞塗層不耐用？日本廚具企業公開4招保養貼士！避免使用一類廚具

健康解「迷」
健康解「迷」

　　易潔鑊是不少家庭必備的廚具，煮食方便之餘亦不容易黐底、易於清潔。不過原來1個許多人都有的習慣，會令易潔鑊變得不耐用，甚至會破壞塗層。有日本廠商就分享4招正確保養易潔鑊的方法，以避免廚具損壞，大大縮短壽命。

 

　　日本廚具企業「和平フレイズ株式会社」曾在其X（前稱Twitter）專頁上發帖，以圖文並茂的方式提醒用家，在使用易潔鑊後千萬不要即時沖水「過冷河」，企業更在帖文內強調5次相關警世句子「使用後すぐにフライパンを急冷しない」（「煮完的塗層平底鍋不要急速冷卻」），可見有不少人一直以來都使用錯誤的方法，以為此舉可保養易潔鑊。

 

　　「和平フレイズ株式会社」在帖文中提到，將冷水倒在剛使用完的易潔鑊上，會破壞鑊面的氟樹脂塗層，繼而導致易潔鑊損毀、功效大跌，最終令廚具壽命大為縮短。為避免再發生廚具輕易損壞的憾事，「和平フレイズ株式会社」亦在其官網分享以下4招的貼士，教使用者如何正確保養易潔鑊。

 

1. 易潔鑊自然冷卻後再清潔

剛使用完的易潔鑊處於高溫狀態，建議等鑊自然冷卻一段時間之後再進行清洗，可確保鑊面的塗層不易損毀。

 

2. 避免用過硬的物品清洗

如使用硬海綿或三聚氰胺海綿等硬性物品，又或者在擦洗易潔鑊時用力過猛，都有可能會破壞氟樹脂塗層，因此建議使用柔軟的海綿及中性洗滌劑進行清潔，可令鑊更為耐用。另外，如果想去除鑊上的焦糊之處，可以先用熱水浸泡，待痕跡軟化後再清洗。

3. 避免用易潔鑊存放熟食

「和平フレイズ株式会社」指出，將熟食存放在易潔鑊內時，食物裡面的鹽分容易滲進氟樹脂塗層上的小孔內，繼而令塗層變得容易剝落。如果要存放熟食，建議將其轉移到另一個容器中保存。

4. 煮食時避免使用尖銳的廚具

除了用後保養，平日使用易潔鑊時亦要小心保護其表面。「和平フレイズ株式会社」就指，易潔鑊一旦被邊緣鋒利、尖銳的物品刮傷，便有可能導致該區域的塗層剝落，因此建議使用由木材或耐熱樹脂製成的廚具煮食。至於金屬廚具，則建議與明確標示「金屬工具相容」的鑊一同使用。

 

高溫分解可釋出PFOA

 

　　市面上的易潔鑊之所以不容易「黐底」，技術之一是用上PTFE塗層；而製造這種塗層時，常會用上一種簡稱為PFOA的化學物質，屬可致癌之物，在製造易潔廚具的過程中，可能會將PFOA釋出於空氣﹑水或土壤等環境中。此外，PTFE產品遇上高溫分解時，也可能釋出PFOA。有動物研究顯示PFOA可能損害肝臟功能、影響生殖功能或致癌，並可長期存在於環境中不變。

 

塗層有脫落或刮花 最好停止使用

 

　　消委會曾稱，有試驗顯示PTFE在高溫（＞350°C）會分解，並釋出有毒氣體，溫度越高，釋出的毒氣便越多。根據內地食品安全標準，容器內壁的PTFE塗料的使用溫度限制在250°C以下。

 

　　不過日常煮食方法如蒸﹑炒﹑煎﹑炸等，溫度一般不會超過250°C，例如用易潔鑊來煎肉，正常是不會釋出PFOA或其他有毒氣體。

 

　　綜合資料，易潔鑊塗層在3種情況下容易受破壞，並可能釋出有毒物：

‧乾燒易潔鑊

‧用尖利鑊鏟或清洗時刮破

‧高溫煮食後即用凍水沖洗

　　中文大學生物化學系副教授陳竟明過去曾表示，目前研究顯示，易潔鑊表面塗層含有的化學物質PTFE或PFOA，有可能會引起健康風險。易潔鑊經過長時間使用，或會釋出化學物，而且不同公司，質素都不同。若市民觀察到塗層有脫落或刮花，最好停止使用。

 

　　他曾提醒，如易潔鑊屬無牌子、無標明是使用甚麼塗層物料製造，就更要避免購買，同時謹記不可貪平，以免購買了生產過程不明的易潔鑊。

 

　　他又認為最佳方法是完全不使用易潔鑊，而沿用傳統的生鐵鑊﹑不銹鋼廚具或蒸爐等。

 

轉載自晴報

 

Tags:#日本#耐用#易潔鑊#Twitter#家庭#清潔#方法#壞習慣#塗層#生殖功能#癌症#生鐵鑊#不銹鋼廚具#生殖
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