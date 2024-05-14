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萬寧 x 香港心聆推免費心理諮詢！5間分店提供實體會談或視像電話！幾多歲可預約會面？即睇參加資格＋預約連結
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萬寧 x 香港心聆推免費心理諮詢！5間分店提供實體會談或視像電話！幾多歲可預約會面？即睇參加資格＋預約連結

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　平時有幾聲咳嗽、流鼻水，很容易就發現自己患上傷風感冒，但一旦心理健康出現毛病，或許難以判斷，就算察覺稍有不妥，也不敢尋求協助。最近萬寧與香港心聆 Mind HK合作，即日起於5間分店推出心理健康諮詢，讓你尋求心理援助時，不用踏入診所般正式場所，可以懷著較輕鬆的心情傾訴！

 

心理諮詢 ︳ 萬寧x香港心聆推免費心理健康諮詢！實體、視像或電話皆可

 

　　根據香港心聆Mind HK調查數據，有61%香港成年人正經歷較差的精神狀態，6成受訪者不知道除醫院以外其他可尋求精神健康服務的途徑。萬寧與香港心聆Mind HK聯手合作，即日起推出全新「心理健康諮詢」，讓想了解更多自身情緒健康及需要的18至65歲人士於指定萬寧分店免費與香港心聆Mind HK的心理健康主任進行45分鐘心理諮詢。如果不想面對面交流，還有視像通話或電話服務，你可選擇以英文、廣東話或普通話進行會談，用最自在的方式表達自己！只要事前到網站填寫問卷，讓香港心聆Mind HK了解你的狀況，然後就可預約服務。

 

萬寧 x 香港心聆推免費心理諮詢！5間分店提供實體會談或視像電話！幾多歲可預約會面？即睇參加資格＋預約連結

（圖片來源：Mannings萬寧 Facebook）

萬寧 x 香港心聆推免費心理諮詢！5間分店提供實體會談或視像電話！幾多歲可預約會面？即睇參加資格＋預約連結

（圖片來源：香港心聆Mind HK）

 

萬寧X 香港心聆心理健康諮詢

 

指定分店：

● 鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈地下A舖

● 銅鑼灣謝菲道517號地下B舖

● 中環港景街1號國際金融中心商場第二層2004號舖

● 尖沙咀廣東道33號中港城地下11及11A號舖

● 上水龍運街8號新都廣場106a號舖

費用：全免

會談方式：廣東話、英語、普通話

合資格條件：

1. 18至65歲人士

2. 想了解更多自己的情緒健康的人

3. 正在經歷以下狀況的人：

● 輕微至重度焦慮（包括社交、廣泛性、健康、學業等焦慮）

● 輕微至中度抑鬱

● 其他情緒困擾，例如：低自尊感、完美主義、輕微憤怒問題、人際及關係困擾、低動力、缺乏意義、麻木

 

詳情請按此

預紉網址請按此

 

Tags:#精神心理#精神科#萬寧#香港心聆#Mind HK#心理諮詢#情緒病#抑鬱症#精神病
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