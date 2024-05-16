天氣濕焗遇上流感高峰好易病！烹飪導師芳姐推介「粉葛三豆薏米排骨湯」：清熱袪濕兼緩解感冒初起不適

踏入流感高峰期，本港上月28日至上周三（8日） 感染流感而死亡的個案達32宗，加上近日天氣時晴時雨、濕氣加重，令人更易感到不適。想要對抗流感，除了出門做足保持措施，烹飪導師及食療專欄作家芳姐亦分享一款粉葛三豆薏米排骨湯，幫助大家清熱袪濕、增強抗病力，湯水對於感冒初期不適亦有緩解作用。

清熱袪濕助對抗流感

適逢流感高峰期，加上轉季天氣濕焗，近期感染呼吸道疾病人士急增，芳姐建議大家除了要注重個人衛生、出門乘搭交通工具及去人多地方時要戴好口罩，預防受到感染外，平日多煲清熱袪濕湯水亦能幫助預防疾病。

芳姐表示，粉葛素有「南方人參」之稱，具有通暢血脈、保護心血管、滋養肝臟、降血糖及降血脂等功效，對於感冒初期所出現的發燒不適、肩頸肌肉緊張皆有緩解作用；配合綠豆、赤小豆、扁豆、薏米同煮，除了可清熱袪濕外，亦有助提升抗病能力。

芳姐推薦以下一款「粉葛三豆薏米排骨湯」，湯水清甜美味，老少皆宜，除了有上述功效之外，對於三高症及飲酒過多人士亦十分有益，惟脾胃虛寒人士要注意不宜飲用。

粉葛三豆薏米排骨湯

材料：粉葛 1斤，綠豆 1兩，赤小豆 1兩，生薏米 1兩，蜜棗 2粒，陳皮 1個，排骨 半斤。

做法：

1.粉葛撕去外皮、洗淨切塊；

2.三豆及薏米、陳皮浸洗；

3.排骨出水；

4.全部材料用9碗水煮2小時；

5.煮成5碗即可飲用。

文章已獲「芳姐保健湯餸」授權轉載。

轉載自晴報