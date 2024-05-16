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霉菌感染 │ 女子清潔衣櫃後咳嗽高燒！檢查肺部驚現「小樹芽」！醫生：做漏一件事引發霉菌性肺炎
健康Tips
醫生解說

霉菌感染 │ 女子清潔衣櫃後咳嗽高燒！檢查肺部驚現「小樹芽」！醫生：做漏一件事引發霉菌性肺炎

健康解「迷」
健康解「迷」

　　家居大清潔時，小心霉菌入肺！浙江杭州一名女子日前於家中趁空閒時清潔發霉衣櫃，豈料不久後，身體即出現一連串不適，如咳嗽、乏力、高燒至40度等症狀。她於是慌忙到醫院進行CT檢查，竟嚇見肺部長出「小樹芽」，證實是霉菌性肺炎所致。醫生提醒，霉菌在人體內易引發肺部感染，建議清除霉菌的時候要注意戴口罩，以色誤吸。

 

　　綜合內地傳媒報導，浙江杭州一名姓王女子於1個月前，因發現家中衣櫃出現發霉情況，於是便趁空閒時對發霉的部位做了大清潔，期間她並沒有做任何防護措施，因此清潔過程中，免不了吸入不少雜質、灰塵。即使當時身體開始不斷咳嗽，她當時亦沒有太大為意。

 

　　直至後來，病情於短短數天急速惡化，如持續高燒、最高燒到了40度，她才驚覺事態嚴重，於是才慌忙到醫院檢查。通過CT檢查，醫生發現她的肺部竟長出了一個個「小樹芽」，懷疑是霉菌性肺炎；通過纖維支氣管鏡的檢查，亦於她的氣道壁上發現大量白色菌斑，化驗後確認是曲霉菌。

 

　　醫生提醒，霉菌在人體內除了引發肺部感染，還會引發口腔、皮膚、泌尿系統、胃腸道等感染，甚至引發全身性感染。過敏體質的人群，吸入體內後可引發過敏反應。因此建議清除霉菌的時候要注意戴口罩，戴手套，以免誤吸。

 

霉菌會影響健康？

 

　　呼吸系統專科醫生吳健聰受訪時便表示，市民如長期處身於充斥霉菌孢子的環境確會影響健康，輕微症狀會引致頭痛、眼紅、眼澀、鼻塞、流鼻水及喉嚨痛等，嚴重可引致肺炎，出現咳嗽、氣喘，痰呈現黃綠色、發燒及呼吸困難等。

 

　　吳健聰醫生提醒，有兩類人士要特別小心，一類是有氣管疾病人士，例如哮喘病、有鼻敏感或慢性肺阻等；另一類是抵抗力低人士，例如長期需服用類固醇等藥物、抑制身體系統的藥物，或糖尿病病人等，都會較一般人高幾倍、更快受影響。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#敏感#發燒#咳嗽#霉菌#家居清潔#胸肺科#霉菌性肺炎#生活百科#口罩
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