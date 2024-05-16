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減肥方法 │ 肥胖男一年減掉10公斤！脂肪肝消失！靠改變一個飲食習慣
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減肥方法 │ 肥胖男一年減掉10公斤！脂肪肝消失！靠改變一個飲食習慣

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【脂肪肝／減肥／瘦身／飲食／高血壓／肥胖／關節痛】健康的飲食及作息，對身體健康極為重要！台灣一名70歲患有中度脂肪肝的病人，1年後到院檢查時，醫生發現他除了體重狂減10公斤之外，他的中度脂肪肝亦消失蹤。經了解後，得悉病人竟靠一種飲食習慣，令身體健康大為逆轉。

 

　　台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘日前於個人專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」分享病例，指日前為該名70歲男子進行腹部超聲波檢查，發現他的中度脂肪肝消失，因此大感驚訝。經仔細詢問後，得悉男子本身高約1米5多、體重卻達74公斤，患有高血壓及脂肪肝，加上膝關節開始感到疼痛，因為覺得自己太胖，故開始瘦身並通過調整飲食，花一年時間撇甩10公斤體重，如今體重已降到64公斤。

 

「戒」食晚餐成瘦身關鍵？

 

　　男子透露，自己以往食量大、晚餐會吃特別多，如今則是調整了三餐比重，早餐及午餐增加份量、將早餐當晚餐：「一樣煮白飯燒幾樣菜吃，午餐同樣吃得很豐富。」而晚上則只喝水，起初前面兩三個月不太習慣，但後來適應後便養成習慣。

 

　　醫生表示，事主因退休後早上不急著出門，有時間吃豐盛早餐及午餐，又早晚進行運動消耗熱量，晚上又早早入睡，因此每日食量減少，亦漸漸變瘦；而不少人早上忙於上學或上班，因此都只吃個麵包、三明治，甚至不吃早餐，晚餐又因忙碌過後感到飢餓而吃很多或加吃宵夜，吃完又倒頭大睡，久而久之便容易變胖。

 

晚餐少食、少食多餐更易瘦？

 

　　醫生引用2024歐洲臨床營養學期刊Clinical Nutrition ESPEN，一份分析2,050位巴西成年人的飲食習慣和肥胖的關係報告，發現巴西人平均於8時27分吃早餐；12時47分吃午餐；晚上8時57分晚餐，其中晚餐吃得最多的人，肥胖比例亦多1.67倍、午餐吃最多肥胖比例卻減少29%、早餐吃最多肥胖比例反而差異不大。而研究亦指出，少量多餐者，在不增加整天熱量攝取的前提下，反而會因多餐而增加身體對胰島素的敏感度，導致變瘦。研究中每天進食超過3次以上的人，肥胖比例降低32%。

 

　　此外，研究亦發現較晚吃進食、或者晚餐吃最多的人，一般較不重視飲食質素，同時睡眠時間亦比較短、較為不愛運動。研究結論認為，如果將一日內大部分熱量攝取都集中於午餐期間、以及每天攝取三餐以上，可預防和減少肥胖或超重問題。

 

　　錢醫生認為，有別於西方人，台灣人不少人晚吃飯可能是與工作時間長、工作過勞相關，但早餐及午餐極為重要，強調仍需自己的身體健康負責，應該重視。

 

脂肪肝6大高危人士

 

　　香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生接受訪問時曾指出，脂肪肝形成原因是由於肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為非酒精性脂肪肝及酒精性脂肪肝。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

 

　　至於酒精性脂肪肝病主要因過度飲酒引致，長期飲用可加速肝臟細胞死亡、脂肪代謝功能減慢，增加患上酒精性肝炎、慢性肝炎伴有肝纖維化或肝硬化等疾病。

 

　　至於風險因素方面，區漢達醫生指出有研究發現，以下人士有較高風險患上脂肪肝：

 

1. 肥胖人士：風險高20倍

2. 酗酒人士：風險高18倍

3. 二型糖尿病患者：風險高3.5倍

4. 三酸甘油脂水平過高者：風險高3倍

5. 低密度脂蛋白膽固醇水平過高者：風險高84%

6. 空腹血糖水平過高者：風險高50%

 

資料來源：腸胃肝臟科專科醫生區漢達

 

轉載自晴報

 

Tags:#減肥#脂肪肝#肥胖#營養#高血壓#關節痛#瘦身#少食多餐#晚餐
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