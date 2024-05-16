濕重症狀 | 四肢水腫、關節痛？濕重最易引發4大問題！中醫推介祛濕湯水 + 焗茶幫你KO濕重

【潮濕／祛濕／袪水腫／濕氣／風濕／春困／濕疹／中醫／湯水食譜】春季潮濕多雨，身體濕氣重，內外夾擊下容易誘發不同的毛病。註冊中醫師麥俊堅提醒大家，注意身體出現濕重的症狀後，及早應對，推薦2款祛濕茶湯有助解決問題。

麥醫師指出，身體出現濕重的症狀包括：精神疲倦、身體沉重、胃口欠佳、大便軟爛、顏面和四肢水腫、女性分泌物增多等。而濕重問題有分以下4種：

（一）關節痛

老人家常說「風濕」，泛指天氣潮濕時，平時沒有疼痛的關節突然隱隱作痛，尤其是曾經受傷或經常勞動的關節。疼痛程度通常不大，但持續全天「撩住痛」，導致心情低落煩躁、無精打采。

（二）犯睏、胃口差

身體沉重慵懶，集中力下降，工作效率降低，經常想小睡片刻充電。吃正餐時無胃口，回到辦公室卻經常吃零食，胃脹胸悶，行動力減低。

（三）水腫

晨早起來時面腫眼腫，晚上回到家裏雙腳又水腫。喝水多但是不停喝也不解渴，水分排不出身體，四肢顏面都水腫起來。

（四）濕疹

潮濕悶熱，加上流汗，皮膚又再次泛紅流滋，搔癢難耐，即便已經開了冷氣，仍然覺得日間煩躁，晚上又睡不著覺。

2款祛濕茶湯KO濕重

麥醫師推薦大家祛濕湯水和茶療，對付濕重問題。詳細食譜：

赤小豆扁豆茯苓紅蘿蔔湯（4人份量）

湯水材料

● 赤小豆 30克

● 扁豆 30克

● 茯苓 30克

● 蒼朮 9克

● 大紅棗 3枚

● 瘦豬肉／肉眼 30克

● 生薑 2大片

● 紅蘿蔔 1條

● 清水 3升

● 鹽 少許

做法

1. 材料洗淨過水；

2. 清水煮沸後，加入食材和藥材；

3. 小至中火煲半小時至一小時；

4. 加鹽調味即可。

功效：祛濕利尿，健脾化濕。

大人小孩均適用。或加入粟米。或瘦肉改為排骨

（需要先汆水）或鯪魚（入魚袋）。味道更濃郁。

肉桂桂花茶

做法及功效

● 將熱水浸泡全部材料，稍等片刻即可飲用。

● 功效：芳香燥濕

● 肉桂粉較難溶於水中，但取其辛香化濕的功效。

回舌生宿。失眠心頭，回乾美燥者慎用。

茶飲材料

● 肉桂粉 1／3茶匙

● 桂花 1克

● 烏龍茶葉

根據喜好，可加入山楂片、陳皮，或菊花一同焗服。

資料來源： 註冊中醫師麥俊堅

內容獲「腱活堂」授權轉載。

轉載自晴報