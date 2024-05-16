歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 |母親節獻禮
日圓再創新低，即睇咩銀行唱Yen最抵
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
查日腳是什麼？
健康好人生
Highlight:
etnet榮獲「最佳表現證券數據供應商」大獎
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
濕重症狀 | 四肢水腫、關節痛？濕重最易引發4大問題！中醫推介祛濕湯水 + 焗茶幫你KO濕重
養生Tips
湯水食療

濕重症狀 | 四肢水腫、關節痛？濕重最易引發4大問題！中醫推介祛濕湯水 + 焗茶幫你KO濕重

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【潮濕／祛濕／袪水腫／濕氣／風濕／春困／濕疹／中醫／湯水食譜】春季潮濕多雨，身體濕氣重，內外夾擊下容易誘發不同的毛病。註冊中醫師麥俊堅提醒大家，注意身體出現濕重的症狀後，及早應對，推薦2款祛濕茶湯有助解決問題。

 

　　麥醫師指出，身體出現濕重的症狀包括：精神疲倦、身體沉重、胃口欠佳、大便軟爛、顏面和四肢水腫、女性分泌物增多等。而濕重問題有分以下4種：

 

（一）關節痛

 

　　老人家常說「風濕」，泛指天氣潮濕時，平時沒有疼痛的關節突然隱隱作痛，尤其是曾經受傷或經常勞動的關節。疼痛程度通常不大，但持續全天「撩住痛」，導致心情低落煩躁、無精打采。

 

（二）犯睏、胃口差

 

　　身體沉重慵懶，集中力下降，工作效率降低，經常想小睡片刻充電。吃正餐時無胃口，回到辦公室卻經常吃零食，胃脹胸悶，行動力減低。

 

（三）水腫

 

　　晨早起來時面腫眼腫，晚上回到家裏雙腳又水腫。喝水多但是不停喝也不解渴，水分排不出身體，四肢顏面都水腫起來。

 

（四）濕疹

 

　　潮濕悶熱，加上流汗，皮膚又再次泛紅流滋，搔癢難耐，即便已經開了冷氣，仍然覺得日間煩躁，晚上又睡不著覺。

 

2款祛濕茶湯KO濕重

 

　　麥醫師推薦大家祛濕湯水和茶療，對付濕重問題。詳細食譜：

 

赤小豆扁豆茯苓紅蘿蔔湯（4人份量）

 

湯水材料

 

●　赤小豆 30克

●　扁豆 30克

●　茯苓 30克

●　蒼朮 9克

●　大紅棗 3枚

●　瘦豬肉／肉眼 30克

●　生薑 2大片

●　紅蘿蔔 1條

●　清水 3升

●　鹽 少許

 

做法

 

1. 材料洗淨過水；

2. 清水煮沸後，加入食材和藥材；

3. 小至中火煲半小時至一小時；

4. 加鹽調味即可。

 

功效：祛濕利尿，健脾化濕。

大人小孩均適用。或加入粟米。或瘦肉改為排骨

（需要先汆水）或鯪魚（入魚袋）。味道更濃郁。

 

肉桂桂花茶

 

做法及功效

● 將熱水浸泡全部材料，稍等片刻即可飲用。

● 功效：芳香燥濕

● 肉桂粉較難溶於水中，但取其辛香化濕的功效。

 

回舌生宿。失眠心頭，回乾美燥者慎用。

 

茶飲材料

 

● 肉桂粉 1／3茶匙

● 桂花 1克

● 烏龍茶葉

 

根據喜好，可加入山楂片、陳皮，或菊花一同焗服。

 

資料來源： 註冊中醫師麥俊堅

 

內容獲「腱活堂」授權轉載。

 

轉載自晴報

 

Tags:#濕重#關節痛#水腫#胃口差#濕疹#中醫#湯水#食療#保健#春困#天氣潮濕、袪濕、去濕
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生