濕重症狀 | 四肢水腫、關節痛？濕重最易引發4大問題！中醫推介祛濕湯水 + 焗茶幫你KO濕重
【潮濕／祛濕／袪水腫／濕氣／風濕／春困／濕疹／中醫／湯水食譜】春季潮濕多雨，身體濕氣重，內外夾擊下容易誘發不同的毛病。註冊中醫師麥俊堅提醒大家，注意身體出現濕重的症狀後，及早應對，推薦2款祛濕茶湯有助解決問題。
麥醫師指出，身體出現濕重的症狀包括：精神疲倦、身體沉重、胃口欠佳、大便軟爛、顏面和四肢水腫、女性分泌物增多等。而濕重問題有分以下4種：
（一）關節痛
老人家常說「風濕」，泛指天氣潮濕時，平時沒有疼痛的關節突然隱隱作痛，尤其是曾經受傷或經常勞動的關節。疼痛程度通常不大，但持續全天「撩住痛」，導致心情低落煩躁、無精打采。
（二）犯睏、胃口差
身體沉重慵懶，集中力下降，工作效率降低，經常想小睡片刻充電。吃正餐時無胃口，回到辦公室卻經常吃零食，胃脹胸悶，行動力減低。
（三）水腫
晨早起來時面腫眼腫，晚上回到家裏雙腳又水腫。喝水多但是不停喝也不解渴，水分排不出身體，四肢顏面都水腫起來。
（四）濕疹
潮濕悶熱，加上流汗，皮膚又再次泛紅流滋，搔癢難耐，即便已經開了冷氣，仍然覺得日間煩躁，晚上又睡不著覺。
2款祛濕茶湯KO濕重
麥醫師推薦大家祛濕湯水和茶療，對付濕重問題。詳細食譜：
赤小豆扁豆茯苓紅蘿蔔湯（4人份量）
湯水材料
● 赤小豆 30克
● 扁豆 30克
● 茯苓 30克
● 蒼朮 9克
● 大紅棗 3枚
● 瘦豬肉／肉眼 30克
● 生薑 2大片
● 紅蘿蔔 1條
● 清水 3升
● 鹽 少許
做法
1. 材料洗淨過水；
2. 清水煮沸後，加入食材和藥材；
3. 小至中火煲半小時至一小時；
4. 加鹽調味即可。
功效：祛濕利尿，健脾化濕。
大人小孩均適用。或加入粟米。或瘦肉改為排骨
（需要先汆水）或鯪魚（入魚袋）。味道更濃郁。
肉桂桂花茶
做法及功效
● 將熱水浸泡全部材料，稍等片刻即可飲用。
● 功效：芳香燥濕
● 肉桂粉較難溶於水中，但取其辛香化濕的功效。
回舌生宿。失眠心頭，回乾美燥者慎用。
茶飲材料
● 肉桂粉 1／3茶匙
● 桂花 1克
● 烏龍茶葉
根據喜好，可加入山楂片、陳皮，或菊花一同焗服。
資料來源： 註冊中醫師麥俊堅
內容獲「腱活堂」授權轉載。
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